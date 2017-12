Pandurević: Neki odu kod Vigemarka na kolač i mijenjaju mišljenje

SARAJEVO – Aleksandra Pandurević, šef Kluba poslanika SDS-a u Predstavničkom domu kazala je novinarima u Sarajevu da je ovo što se dešava u parlamentu sramota "i to za ljude koji su u sali, a koji su se prodali za jedan kolač kod Vigemarka".

"Mogu shvatiti gospodina Vigemarka. On je ovdje ne da štititi interese BiH, nego interese EU, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicione banke (EIB). EBRD ima višak para i želi negdje da ih plasira. On se bori za to i on je dobro plaćen da to radi, da plasira njihova sredstva. A to, zapravo mi treba da platimo, odnsono građani ove zemlje treba da to plate", rekla je Pandurevićeva.

Ona je dodala da građani BiH već treba da se suoče "sa 300 miliona maraka", i da će oni morati da izdvoje za akcize koje im se nameću, da otplaćuju te kredite".

"Najtragičnije je što za Koridor Vc nama ne trebaju krediti, iz razloga što nema ni idejnih rješenja. To su pare koje će biti nepovučene i na njih ćemo plaćati penale, kao što plaćamo već penale na tri milijarde već nepovučenih penala. Nema idejnih rješenja, nema projekata, nismo još u toj fazi da se ide u realizaciju projekata. Od priče o autoputevima nema ništa. Jedina svrha ovoga je da EBRD želi da plasira pare, želi da uzme kamate, želi da uzme penale", kazala je Aleksandra Pandurević.

Ona je ponovila da se Vigemark bori za interese EBRD-a, ali naglasila da je posao političara u BiH da se bore za interese građana koji su ih birali.

"Šta se desi? Neke kolege odu kod gospodina Vigemarka kući na kolač, pojedu kolač, u kojem je očito bio neki zapis, promijene mišljenje i ne zanima ih šta misli narod i kako će živjeti narod koji ih je birao, nego ih zanima šta misli Vigemark. Moram priznati da je gospodin Vigemark obilazio i dolazio na adrese stanovanja zastupnika iz mog kluba. Naravno, odbijen je uz osmijeh i uz kafu", kazala je Pandurević.

Dodala je da će poslanici koje nije potkupio Vigemark pokrenuti apelaciju pred Ustavnim sudom.

"Danas ćemo predložiti i zaključak, ako ovi zakoni ne budu skinuti s dnevnog reda, prema kojem ćemo tražiti od kolega koji budu glasali za ove zakone, da preuzmu obavezu, ako Ustavni sud proglasi neustavnim ove zakone zbog kršenja procedura, da nadoknade štetu građanima BIH, koju će pretrpiti“, kazala je Pandurevićeva.