Parastos žrtvama "Oluje" u Banjaluci: "U Hrvatskoj i dalje na snazi egzodus Srba"

BANJALUKA - U Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci služen je parastos za Srbe ubijene u akciji hrvatske vojske i policije "Oluja" 1995. godine.

Parastos su služili sveštenici Eparhije banjalučke, a pomen organizuje Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas".

Direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac rekao je da se 24 godine od progona Srba iz Republike Srpske Krajine ništa bitno nije promijenilo jer je u Hrvatskoj sve manje Srba i na snazi je njihov tihi egzodus.

"Svakodnevno ljudi odlaze iz Krajine, niko ne bježi od dobra, bježi se od zla. Na popisu stanovništva za dvije godine u Hrvatskoj će, vjerovatno, biti premašena željena projekcija Franje Tuđmana sa početka devedesetih godina pršolog vijeka da će za sva vremena biti riješeno srpsko pitanje u Hrvatskoj kada ih bude manje od tri odsto", rekao je Štrbac danas novinarima u Banjaluci, nakon parastosa ubijenim Srbima u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja".

Štrbac je istakao da Hrvatska na sve moguće načine nastoji da prikaže da su zločini u "Oluji" bili pojedinačni ekscesi i da to nije planirala hrvatska država.

On je podsjetio da su do sada za ratne zločine u "Oluji" osuđena dvojica pripadnika Hrvatske vojske, i to Božo Baćelić, etnički Albanac kojem je pravo ime Redžep Đindžić, te etnički Srbin Rajko Kričković.

"Hrvatska kada želi nekog da osudi bira etničke Albance i Srbe, kao što su Baćelić i Kričković", rekao je Štrbac i dodao da se "to radi pod izgovorom da zločine nisu činili Hrvati jer im vjera zabranjuje da ubijaju i pale".

Banjalučki advokat Slobodan Perić, koji je izbjeglica iz Hrvatske, rekao je novinarima da Srba gotovo nema u toj zemlji, a ono malo preostalih su starci koji su došli da umru.

"Političkog života Srba u Hrvatskoj skoro da i nema. Hrvatska čini sve da onemogući bilo kakav politički povratak Srba", istakao je Perić.

Podsjećajući na događaje u Republici Srpskoj Krajini prije 24 godine, Perić kaže da se u Krajini dogodio jedan od najtežih zločina, progona i etničkog čišćenja nad srpskim civilima u prošlom vijeku.

"Pomirenje na ovim prostorima nije moguće sve dok se ne kaže istina o proteklom ratu, raspadu i rušenju bivše Jugoslavije, ratu u Hrvatskoj i u BiH", istakao je Perić.

Centralna manifestacija obilježavanja Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja" održana je sinoć ispred Manastira Krušedol u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

Akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog vijeća odbrane na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla hrvatsku zastavu, dok su kolone izbjeglica preko srpskih teritorija u BiH krenule ka Srbiji.

Prema podacima "Veritasa", tokom hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja" iz svojih domova protjerano više od 220.000 krajiških Srba, a na evidenciji se nalaze imena 1.869 poginulih i nestalih Srba, od kojih 1.220 civila.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine operaciju "Oluja" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je "Oluja" imala sve karakteristike genocida.