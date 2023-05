Parlament BiH u problemu, nigdje nema freona koji rashlađuje političare

SARAJEVO - Rashladne mašine u zgradi parlamenta BiH u Sarajevu za hlađenje koriste freon R11 koji je zabranjen za upotrebu u Evropskoj uniji, te se više ne proizvodi niti se može nabaviti u prodaji.

Navedeno je to u Prijedlogu odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta "Zamjena sistema klimatizacije u zgradi Parlamentarne skupštine BiH".

Planirano je da se ova odluka realizuje od ove do 2025. godine, a za to bi trebalo da se potroši 3.065.000 KM.

Za tekuću godinu već je u budžetu Službe za zajedničke poslove institucija BiH odobreno 1.065.000 maraka, a preostala dva miliona trebalo bi da budu obezbijeđena 2024. i 2025. godine.

U prijedlogu se, između ostalog, navodi da su dvije postojeće rashladne mašine u objektu Parlamentarne skupštine BiH stare oko 40 godina, kao i ostala prateća oprema za upravljanje, distribuciju vazduha i tople, odnosno hladne vode kroz objekat.

"Održavanje te opreme je u posljednje vrijeme onemogućeno jer se više ne proizvode niti se za njih mogu nabaviti rezervni dijelovi za održavanje, koji se takođe ne proizvode", navedeno je u prijedlogu.

Freon je, dakle, nemoguće nabaviti u prodaji, ali to nije jedini problem, jer je ljeto na pragu.

"Služba trenutno raspolaže minimalnim zalihama freona R11 koji mašine kao rashladni medij koriste za hlađenje objekta. Tim rashladnim mašinama hladi se kompletan objekat Parlamentarne skupštine BiH, uključujući, pored kancelarijskih prostora, hlađenje i ventilaciju sala za sastanke, kuhinja i restorana", navodi se u prijedlogu odluke.

Problemi su se nagomilali, a jedan od njih je i to što je kapacitet rashladnih mašina 2 x 1000 kW, te one, kako se dodaje, s obzirom na instalisani kapacitet i koeficijent iskorištenja, troše veliku količinu električne energije kao energent, za razliku od novih rashladnih mašina koje bi za isti učinak hlađenja koristile i do 30 odsto manje struje.

"U objektu je takođe instalisan veliki broj cirkulacionih pumpi. Postojeće pumpe rade na on/off sistemu. U toku rada koriste maksimalnu snagu bez mogućnosti podešavanja i vođenja kapaciteta rada prema termotehničkim uslovima objekta. Novoprojektovane cirkulacione pumpe su u izvedbi elektronskih cirkulacionih pumpi koje mogu da rade kaskadno, odnosno da rade sa kapacitetom od pet odsto do 100 odsto zavisno od potrebih temperaturnih uslova u objektu i na taj način štede značajnu količinu električne energije", navodi se u obrazloženju odluke.

Služba za zajedničke poslove institucija BiH tvrdi da, s obzirom na dotrajalost, ova oprema u posljednje vrijeme ne može da postigne potrebni učinak hlađenja te se u vrijeme održavanja sjednica u salama objekta Parlamentarne skupštine BiH, gdje je prisutan veliki broj osoblja, dešavaju česta pregrijavanja sala (do 26 stepeni Celzijusovih), te pregrijavanja radnih prostorija (kancelarija).

"Na to imamo česte prigovore, te reagovanja i zahtjeve poslanika i zaposlenika za pojačanom klimatizacijom, a koju postojeće rashladne mašine ne mogu da postignu", tvrde iz Službe.

U toku 2019. i 2020. godine Služba je putem projektantske kuće izradila tehničku dokumentaciju, odnosno projekat za zamjenu rashladnih mašina i opreme. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je, ističe se, oko 3.065.000 KM.

Projekat je, ocijenjeno je, kompletan, te bi mogao da se realizuje kroz jedan ugovor u tri faze kao višegodišnje.

"Radovi na zamjeni prve i druge faze morali bi da se izvode u kontinuitetu, nakon završetka sezone hlađenja, od oktobra 2023. godine pa do maja 2024. godine, odnosno do početka sistema hlađenja. Treća faza mogla bi da bude sa vremenskim razmakom od prve dvije i mogla bi da se realizuje nakon završetka sistema hlađenja i prelazak na sistem grijanja", ističe se u prijedlogu.

Otvoreno je upozoreno da je jedan od rizika nerealizacije ovog projekta to da, zbog nemogućnosti nabavke rezervnih dijelova i rashladnog medija (freon R11), "postoji velika vjerovatnoća da dođe do zastoja u radu sistema klimatizacije u objektu Parlamentarne skupštine BiH".

"U vrijeme sve veće potražnje i poskupljenja energenata, kako na svjetskom tržištu tako i kod nas, nastavkom korištenja postojećih rashladnih mašina i pumpi trošiće se znatno veća količina električne energije nego što bi se za isti učinak hlađenja trošilo sa novim sistemom hlađenja", navodi se u prijedlogu.

Nije ni to sve, već, kako je upozoreno, prestankom rada ili nemogućnosti postizanja projektovanih temperaturaturnih uslova rada smanjuje se efikasnost rada, "radni učinak zaposlenih te odlazak određenog broja radnika i državnih službenika na bolovanja".

"Zbog nemogućnosti postizanja projektovanih temperaturnih uslova rada u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, u slučaju narušavanja zdravlja uposlenika i državnih službenika postoji mogućnost pokretanja tužbi protiv poslodavca, u ovom slučaju Savjeta ministara BiH", naveli su iz Službe.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" pisale na kraju 2021. godine, Služba za zajedničke poslove institucija BiH predložila je tada Savjetu ministara BiH da donese odluku o zamjeni sistema klimatizacije u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, s tim što je tada predloženo da to, u tri godine, košta ukupno 1,2 miliona KM.