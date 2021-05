Parlament FBiH izglasao zabranu pušenja u kafićima i svim zatvorenim objektima

SARAJEVO - Predstavnički dom Parlamenta FBiH danas je izglasao zakon kojim se zabranjuje konzumiranja duvana u svim javnim zatvorenim objektima, javnom prevozu, ali i u privatnim automobilima u kojima se nalaze i djeca.

"Za" je glasalo 63, troje je bilo protiv, a dvoje suzdržano

Parlamentarci su se danas nakon rasprave izjasnili na prijedlog Vlade o novom zakonu, koji treba regulisati upotrebu duvana u javnom prostoru.

Prijedlog zakona sada ide na Dom naroda Parlamenta FBiH gdje treba dovoljnu podršku da bi stupio na snagu.

Parlamentarci nisu usvojili amandmane predstavnika Salmira Kaplana i Irfana Čengića.

Prije rasprave parlamentarci su danas kazali da je došlo vrijeme da nakon 12 godina od potpisa sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) ova odluka ugleda svjetlo dana i da se zaštiti zdravlje građana. Istaknuto je i da će zabrana pušenja u zatvorenim javnim objektima biti veliki plus na putu BiH ka članstvu u EU. No neki su i bili protiv ovako rigoroznog zakona, prenosi klix.ba.

Prijedlog zakona predviđa da od dana stupanja zakona na snagu svi će imati 12 mjeseci da stvore uslove za sprovođenje zakona.

Član 5 predloženog zakona jasno naglašava o kakvoj vrsti zabrane je riječ.

Radi se o do sada najstrožijem zakonu koji podrazumijeva potpunu zabranu konzumiranja duvana i duvanskih proizvoda u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i javnom prijevozu. Takođe, zabranjuje se i konzumacija duvana u privatnim vozilima u kojima se nalaze maloljetne osobe. Izuzetak je konzumiranje duvana za žvakanje i duvana za šmrkanje.

Ovaj prijedlog zakona se primjenjuje na duhan, duvanske i ostale proizvode (nargile, vodene lule...) za pušenje, uključujući elektronske cigarete, bezdimne duhanske proizvode i biljne proizvode za pušenje.

Vlasnici ugostiteljskih objekata (restorana, kafića i slično) bit će dužni na vidnim mjestima istaći znak "zabranjeno pušenje", a u objektu ne smiju biti istaknute pepeljare i druge posude za odlaganje pepela. Vlasnik objekta će one koji ne budu poštovali ovaj zakon biti dužan opomenuti, uskratiti uslugu ili zatražiti da osoba napusti prostor. U protivnom, vlasnik objekta će biti dužan pozvati policiju.

Zakon je predvidio i izuzetke od ove zabrane pa će tako pušenje cigareta biti dozvoljeno za korisnike usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja i drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju.

Pušenje će biti dozvoljeno na aerodromima i to u posebnom prostoru, ali o tome odluku donosi direktor aerodroma.

Zakon tretira i zabranu stavljanja u promet duhanskih proizvoda koji sadrže razne vrste aditiva, koji stvaraju dojam da je duvanski proizvod manje opasan. Zabranjeno je stavljanje u promet i duhanskih proizvoda koji sadrže arome poput filtera i sl.

Takođe, zakon zabranjuje svaku vrstu reklamiranja duvana i duvanskih proizvoda, isticanje fotografija, logotipa i slično.

Pravna osoba koja ne zabrani upotrebu duvana kazniće se novčanom kaznom do 5.000 KM, a fizička osoba koja konzumira duvan i duvanske proizvode na javnom zatvorenom mjestu kaznit će se novčano sa 100 KM.

U obrazloženju ovakvog prijedloga navodi se potreba da se zaštiti zdravlje građana te pravo pojedinca da živi i radi u okruženju bez duvanskog dima. Također, pozivaju se i na usklađivanje direktiva s Evropskom unijom.

S druge strane nesumnjivo će ovaj prijedlog izazvati ogorčenje privrednika, naročito vlasnika restorana i kafića na koje bi se ovaj zakon itekako trebao odraziti. Treba istaći da u entitetu RS nisu predviđene ovako drastične mjere. U ovom trenutku teško je očekivati brzo i jednostavno usvajanje ovakvog zakona, ali je nesumnjivo da će to biti jedan od izazova za naredni period.