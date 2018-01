Parlamentarci začuđeni izjavom Kapetanovićeve

SARAJEVO - Parlamentarci su začuđeni izjavama Nermine Kapetanović (SDA), člana Zajedničke komisije za evropske integracije u parlamentu BiH, da će se zbog nesprovođenja odluke Suda u Strazburu u predmetu "Sejdić i Finci" BiH u ovom mjesecu suočiti s novim sankcijama ili čak s isključenjem iz Vijeća Evrope.

"Mislim da se vrlo lako može dogoditi. Koji će to biti način, ne mogu u nagađati. Koliko znam, izvjestioci neće imati previše komplimenata kada je riječ o situaciji u BiH", kazala je ona.

Milica Marković (SNSD), član pomenute komisije i poslanik, ističe da je izjava njene koleginice preuranjena i da ona čak i nije u delegaciji parlamentaraca koji su u Vijeću Evrope.

"Činjenica je da BiH nije implementirala tu odluku, ali postoje zemlje koje imaju mnogo više neimplementiranih presuda, pa nisu isključene iz Vijeća Evrope. U januaru je sastanak i biće prezentiran izvještaj", kazala je Markovićeva.

Saša Magazinović, poslanik SDP-a i član Zajedničke komisije, kaže da mu nije poznato odakle koleginici takve informacije, te da su one stvar spekulacija, a ne realnosti.

"Činjenica je da BiH ima obavezu da sprovede tu svoju zadaću, ali niko iz Savjeta Evrope nije pominjao nikakve sankcije. Moguće je da je neko od brojnih poslanika tako nešto pomenuo, ali siguran sam da sankcija neće biti", rekao je Magazinović.

Zdenka Džambas, član Komisije i delegat u Domu naroda BiH, ističe da je zatečena izjavom, te da takva informacija nije bila na ovoj komisiji.

"Ne vjerujem da bi međunarodna zajednica na taj način komunicirala sa BiH. Da su htjeli, to bi odavno učinili tako. Mislim da je izjava Kapetanovićeve u dnevnopolitičke svrhe i da je u službi izmjena Izbornog zkaona BiH i potenciranja implementacije presude u predmetu 'Sjedić i Finci', a svi znamo da je to nemoguće bez promjene Ustava BiH, a za to ne postoji većina", kazala je Džambasova.

Ognjen Tadić, zamjenik predsjedavajućeg Komisije i predsjedavajući Doma naroda BiH, ističe da je BiH stalno pod nekim sankcijama, a te sankcije su vidljive u tome kako se, kako je naglasio, mrcvari ova zemlja umjesto da se primi u EU i da za BiH dođu bolji dani.

"U izjavi koleginice Kapetanović ne navode se izvori i ne mogu reći da li je izrečena u dnevnopolitičke svrhe. O tome će ipak najbolje reći ona sama", rekao je Tadić.