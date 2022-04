Partije iz budžeta "izvukle" 335 miliona KM

SARAJEVO - Na računima parlamentarnih političkih stranaka u BiH, od 2004. godine do danas, završilo je više od 335 miliona maraka iz budžeta sa svih nivoa vlasti, a oni koji prate njihov rad i situaciju na terenu upozoravaju da je u velikoj mjeri taj novac uzalud bačen.

Podatke o godišnjim prihodima stranaka, i to samo po osnovu priliva iz budžeta jer one imaju i druge izvore finansiranja, od članarina do priloga fizičkih i pravnih lica, objelodanila je Centralna izborna komisija (CIK) BiH u petak u informaciji o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2021. godini iz svih budžeta u BiH.

Zakon o finansiranju političkih stranaka propisuje da se stranke mogu finansirati iz budžeta BiH, entitetskih budžeta, kantonalnih te budžeta Brčko distrikta, ali i drugih jedinica lokalne uprave i samouprave. Na zahtjev CIK-a podatke o uplatama tokom prošle godine nije dostavilo pet opština - Ravno, Pale-FBiH, Kotor Varoš, Višegrad i Istočni Stari Grad, ali jesu ostali.

"Za finansiranje političkih subjekata u 2021. godini planirano je 19,35 miliona KM, a isplaćeno 18,85 miliona", potvrđeno je u CIK-u BiH, gdje su dodali da prema raspoloživim podacima 28 lokalnih zajednica nije izdvojilo sredstva za finansiranje stranaka u prošloj godini.

Uporedni pregled budžetskih izdvajanja za političke subjekte od 2004. do 2021. godine pokazuje da je u tom periodu, iz budžeta sa svih nivoa vlasti u BiH, na njihove račune stiglo 335,7 miliona KM. Na godišnjem nivou su se, prema pokazateljima, ti iznosi kretali od 13,2 do 23,7 miliona KM.

"Budžetska izdvajanja su od 2004. do 2008. godine konstantno rasla, od 2009. do 2012. je bilo oscilacija, a 2013. godine isplata je pala za oko 12 odsto, da bi ponovo rasla do 2020. Izdvajanja iz budžeta političkim subjektima u 2021. godini veća su za 17,6 odsto u odnosu na izdvajanja godinu ranije", piše u izvještaju CIK-a.

Član Strateškog odbora “Koalicije pod lupom” i predsjednik Foruma građana Tuzla Vehid Šehić, na pitanje da li je toliki novac opravdan i da li je potrebno nastaviti tu praksu, kaže da je najbolji odgovor na to pogled na stanje u BiH u cjelini.

"U skupštinama se često nameću teme koje nisu nikako u interesu građana. Sigurno je da stranke nisu opravdale novac koji im je redovno, bez obzira na krize, stizao na račune. Ali kod nas je politika specijalno zanimanje i isključivo materijalno korisno za one koji se njome bave, tako da ne treba ni da čudi otkud korupcija, nepoštene izborne kampanje. U pozadini svega je činjenica da u BiH nema poštenja i vladavine prava", istakao je Šehić za “Glas” i dodao da stranke više stvaraju atmosferu nesigurnosti, straha nego što daju doprinos stvaranju pravne, ekonomski stabilne zemlje.

Najviše novca završilo je na računima vodećih partija u Republici Srpskoj i FBiH, među kojima su SNSD, SDA, HDZ BiH i drugi.