Partijsko uhljebljenje koči popis službenika

SARAJEVO, BANJALUKA - U Bosni i Hercegovini niko i dalje ne zna precizno koliko ima zaposlenih u javnoj upravi, a vlasti na svim nivoima, iako su se obavezale prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), nemaju iskrenu namjeru da preko registra zaposlenih evidentiraju svako radno mjesto u javnoj upravi.

"Svi nivoi vlasti govore da žele to da urade i da planiraju, ali još nijedan nivo vlasti to nije uradio. Postoji politički otpor zato što se partijski zapošljavaju ljudi, a taj registar je upravo jedna od mjera depolitizacije javne uprave", rekao je za "Nezavisne" Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.

Inače, Republika Srpska jedina je u BiH koja je usvojila Zakon o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava, ali to je tek prvi korak.

U Svjetskoj banci, koja pomaže vlastima BiH da se izradi taj registar, kažu da je zakon najlakše donijeti te da pravi posao tek predstoji.

U Federaciji BiH formirana je radna grupa, koja uz pomoć Svjetske banke radi na izradi ovog zakona, ali dokument još nije izrađen i poslan u parlamentarnu proceduru.

"Zakon je najlakše donijeti. Popunjavanje podataka registra je najveći posao na samom početku i u prvih nekoliko mjeseci dok ti podaci ne budu uneseni tu će biti dosta posla", rekao je Srđan Svirčev, ekspert Svjetske banke.

On kaže da su vlade entiteta i Savjet ministara BiH u 2016. godini donijeli akcione planove za smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, a i odluku o zamrzavanju zapošljavanja u javnoj upravi, međutim, kako kaže, primjetno je blago povećanje broja zaposlenih, što je rezultat angažovanja radnika po drugim osnovama koji nisu u stalnom radnom odnosu.

"Bez registra zaposlenih ne može se planirati, a ni sprovesti reforma javne uprave i taj registar treba da obuhvati sve ljude zaposlene u upravi, od lokalnih zajednica, preko kantona do entiteta, države i javnih preduzeća. Nisam siguran da ima volje za tim, iako Svjetska banka i ostale finansijske međunarodne institucije insistiraju na tome", rekao je Ćuzulan.

On je dodao da ni Savjet ministara BiH još nije to stavio na dnevni red iako se obavezao na to.

U Svjetskoj banci kažu da je neophodno, između ostalog i zbog boljeg budžetskog planiranja, da se na jednom mjestu nađu podaci o zaposlenima u javnoj upravi, zdravstvu, obrazovanju, fondovima, lokalnim zajednicama.

Navode da u BiH ima nekoliko pojedinačnih registara zaposlenih (na nivou nekih agencija, nekih jedinica lokalne samouprave), ali oni ipak nisu objedinjeni.

"U BiH postoji nekoliko registara zaposlenih, ali nigdje na jednom mjestu nema koliko je to tačno ljudi. Mi sad imamo neke podatke iz poreskih službi i koliko je naplaćeno, ali nemamo sliku koliko je to tačno ljudi u pitanju po raznim institucijama", rekao je Svirčev.

Lejla Rešić, ministarka uprave i lokalne samouprave RS, najavljuje da će u narednoj godini biti uspostavljeni registri zaposlenih koji primaju platu iz budžeta Srpske, čime će biti stvoreni uslovi za preciznije i efikasnije praćenje broja zaposlenih.

"Srpska ima registar državnih službenika već deset godina, ali će uspostavljanjem ovog registra biti proširen obuhvat. Za one koji ne budu ažurni u ovom poslu predviđene su i novčane kazne", naglasila je Rešićeva za Srnu.

Nakon što je na snagu stupio Zakon o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske, u roku od 90 dana biće donesena uredba koja se odnosi na uspostavljanje registra.

Rešićeva podsjeća da u javnoj upravi u RS radi oko 5.000 ljudi, od kojih u Poreskoj upravi, Republičkoj upravi za geodetske imovinsko-pravne poslove i Inspektoratu njih 2.500.

U Srbiji oko 700.000 zaposlenih u upravi

Svjetska banka i u regionu je radila s vlastima na uspostavljanju ovog registra. U nekim zemljama, na primjer Srbiji, od prvobitnih procjena da u javnom sektoru radi oko 300.000 ljudi kroz popunjavanje registra i evidentiranje svih onih koji platu primaju u javnom sektoru i javnim preduzećaima ta cifra porasla je na preko 700.000 ljudi.