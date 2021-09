Pašalić: BiH ne može da ima imovinu nad šumama

BANJALUKA - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić izjavio je da je odluka Ustavnog suda BiH o vlasništvu nad šumama potpuno pravno neutemeljena, čisto politička čiji je krajnji cilj otimanje imovine Republike Srpske.

"U principu nas to i ne iznenađuje, čak mislim da je ovo za status Republike Srpske dobro, to je još jedan argument da naprosto mi treba da krenemo svojim putem i da se vratimo izvornom Dejtonu, jer je ovaj sistem apsolutno neodrživ. Svakih nekoliko mjeseci imamo nešto slično i vidimo da se radi na slabljenju Republike Srpske", rekao je Pašalić.

On je naveo da je bila očekivana odluka Ustavnog suda BiH, koji je utvrdio da pojedine odredbe Zakona o šumama Republike Srpske nisu u skladu sa Ustavom BiH i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo Srpske, te da je to kontinuitet ranijih odluka ove pravosudne institucije.

Pašalić je ponovio da će se o odluci preciznije izjasniti nakon detaljnog obrazloženja, ali da i dalje stoji pri stavu da je to čisto politička odluka.

"BiH ne može da ima imovinu nad šumama. Da može da je ima, onda ne bi ni Federacija BiH imala svoj zakon o šumama, niti bi kantoni ili Distrikt Brčko donosili svoje zakone...", rekao je Pašalić za ATV, podsjetivši da i FBiH i Distrikt i sedam kantona imaju svoj zakon o šumama, te da su šume svojina BiH, ne bi zakone ni oni donosili.

On je naveo da se, prema obrazloženju koje je pročitao na veb stranici Ustavnog suda, koje je prilično šturo, i slušajući ono što je prezentovano na pres konferenciji, tumači da je potrebno da paralemnt BiH donese zakon o šumama pa da on definiše te svojinske odnose.

"Ne znam zašto bi pralament BiH donosio takav zakon kada je jasno rečeno u Ustavu BiH da je to nadležnost entiteta i po meni je to sasvim suvišno i smatram da je krajnji cilj slabljenje pozicija Republike Srpske", istakao je Pašalić.

On je podsjetio da je ista situacija bila i sa zakonom o poljoprivrednom zemljištu, u kojem je osporen samo jedan član, Član 53 koji govori da je poljoprivredno zemljište svojina Srspke.

Pašalić je naglasio da su u Ustavu BiH jasno pobrojane nadležnosti BiH - spoljna trgovina, monetarna politika, kontrola vazdušnog saobraćaja...

"Jasno je rečeno da je sve ono što nije nabrojano u nadležnosti entiteta, a javna dobra, šume nisu nabrojane. Prema tome, potpuno je jasno da su one u nadležnost entiteta i ovi zakoni koji su doneseni u entitetima i kantonima to jasno potvrđuju", rekao je Pašalić.

On je naveo da je oko 52 odsto teritorije Republike Srpske pod šumama. "Minimalna vrijednost je više od 7.100.000.000 KM, ako ne govorimo o divljači, lovnom turizmu... To je samo vrijednost drvnih asortimenata", rekao je Pašalić.

On je naglasio da drvoprerađivači mogu biti mirni jer se apsolutno ništa u suštini neće promijeniti, ni kada je u pitanju gazdovanje šumama, jer to su javna preduzeća koja samo gazduju šumama, koje su u valsništvu Srpske.

"Mogu biti mirni i ljudi iz javnih preduzeća, ali i drvoprerađivači i svi poslovni subjekti koji su na neki način vezani poslovno za šume", zaključio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.