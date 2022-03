"Pašteta" i kukuruzana posvađale ministra i generala

BANJALUKA - General Miloje Misirača optužio je ministra rada i boračko-invalidske zaštite RS Duška Milunovića da nikada nije nosio uniformu Vojske Republike Srpske (VRS), na šta mu je Milunović uzvratio da će ga tužiti te da je ponosan na svoj ratni put, tokom kojeg je, ističe, prolio krv za Republiku Srpsku.

Misirača je izjavio da Milunović nikada nije komandovao ni odjeljenjem, kamoli obavljao bilo kakvu starješinsku dužnost.

"On ni dan nije nosio uniformu VRS. Njegov ratni put se sastoji od onog Banijskog odreda, koji nam je napravio dosta prljavih stvari tamo na Baniji. Taj Banijski odred je tamo bitisao do jula 1992. godine, kada se premješta u rejon Dervente. Tu su boravili mjesec i po do dva jer nisu pristajali da uđu u sastav nikakve jedinice, pošto su htjeli da i dalje budu slobodni strijelci. U to vrijeme ministar je šetao oko neke kukuruzane, nagazio na našu 'paštetu' i povrijedio petu", naveo je Misirača.

On tvrdi da je ministar u julu otišao na bolovanje do decembra 1992. godine, kada je "dobio legalno rješenje i raspoređen za radno mjesto Vojnog odsjeka u Dubici, gdje je kao referent ostao do kraja rata".

"Ima 56 i nešto mjeseci upisanog učešća, čovjek je sebi upisivao, nije znao koliko će rat trajati. Između ostalog je sjedio u Dubici, ima 20 i nešto mjeseci upisanih u Vojnoj pošti Pale, a Pale nije ni vidio tokom rata", rekao je Misirača.

Na to je aktuelni ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske poručio da nije šetao oko kukuruzane i nagazio na našu 'paštetu' i povrijedio petu, niti je, kako je dodao, povrede zadobio u julu i ostao na bolovanju do decembra 1992. godine.

"Povodom kleveta koje je iznio Misirača, dužnost mi je da demantujem najgnusnije laži izrečene od strane čovjeka koji je tek 1993. godine iz Srbije došao u rat, iako mu je kao oficiru rođenom na ovim prostorima bila moralna i patriotska dužnost i obaveza da bude uz svoj narod od samog početka ratnih dejstava", navodi ministar.

Milunović dodaje da je ranjen 7. oktobra 1992. godine, zadnji dan oslobađanja Broda, kao komandir 2. čete 3. bataljona 11. dubičke pješadijske brigade.

Ministar dodaje da se u opisu tog događaja navodi da je prilikom izvođenja intenzivnih borbenih dejstava u napadu teško ranjen gelerima protivpješadijske mine u stopalo, desno koljeno i lijevu natkoljenicu.

"Nakon ranjavanja mi se bolovanje i rehabilitacija, u skladu sa zakonom, priznaju kao učešće u ratu, kao i ostalim ratnim vojnim invalidima. Poslije rehabilitacije sam, po pisanom odobrenju Ministarstva odbrane, zajedno s komandantom Slobodanom Borojevićem, odlazio u smjene, po rasporedu komandanta, u 3. pješadijski bataljon, a po povratku obavljao dužnosti u Odsjeku Ministarstva odbrane, kao i komandant Borojević", rekao je Milunović.

Demobilisan je, dodaje, iz 11. dubičke brigade 21. septembra 1994. godine i od tada je, tvrdi, bio na ratnom rasporedu 7450 Pale, a to je Vojna pošta Ministarstva odbrane Republike Srspke, u kojoj su vođeni svi pripadnici Ministarstva odbrane.

"Krajnje je sramna izjava o prljavim stvarima na Baniji od strane čovjeka koji je uživao u luksuzu u Makedoniji ili Srbiji u to vrijeme", ističe Milunović.

Banijski odred je, dodaje, bio častan odred u sastavu tadašnje 10. partizanske divizije, koji je, u teškim vremenima 1991. spasio narod od planiranog pokolja.

"O ovim činjenicama saobraćajac Misirača nije mogao ni da zna, jer je u 11. dubičku brigadu došao tek 8. avgusta 1994. godine. Kamo sreće da nikada nije došao u tu brigadu, jer su 'zahvaljujući' njegovom kukavičkom i neumješnom vođenju jedinice stradali moji brojni saborci, kumovi i prijatelji, a da pri tom nije ostvaren nikakav borbeni efekat", naveo je Milunović.

Povodom Misiračinih tvrdnji, oglasio se i potpredsjednik SPS i narodni poslanik Maksim Skoko, koji je tražio od Milunovića da odmah podnese ostavku ako su tačne informacije da je sebi upisao izmišljenih 56 mjeseci učešća u ratu.

"Tvrdnje predstavnika Organizacije starješina Vojske Republike Srpske zahtijevaju jasan i konkretan odgovor ministra, a ostavka je prvi logičan korak", poručio je Skoko, a Milunović mu je odgovorio da je svoj patriotizam i "ljubav prema narodu i otadžbini imao priliku da pokaže u ratu, ali on je, u više navrata, odlazio iz ratne jedinice i borac je tek 4. kategorije".

Aleksandar Savić, predsjednik Predsjedništva BORS, rekao je da Milunović ima dobru vojnu biografiju u otadžbinskom ratu.

"On je u ratu ranjen, ne vidim razlog da se na takav način govori o ministru. Čini mi se da je njegova biografija vrlo čista", rekao je Savić za "Nezavisne novine".