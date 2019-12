Pauza na sjednici nakon burna dva sata

BANJALUKA – Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o Programu reformi BiH počela je burno nakon što su predstavnici opozicije tvrdili da dokument koji je Milorad Dodik, srski član Predsjedništva BiH dostavio Skupštini ne odgovara kopiji koja je poslana u Brisel u sjedište NATO.

19.14 - Nakon Stevandićevog obraćanja opozicija je zatražila pauzu od sat vremena kako bi uporedila dokument koji im je dostavljen sa onim za koji tvrde da je navodno originalan Program reformi. Predsjednik NS RS Nedeljko Čubrilović odobrio je pauzu.

19.10 - "S ovim možemo na sud, a možemo i da pravimo rijaliti, možemo da se potučemo. 13 godina se čekalo da se ovdje donese odluka o vojnoj neutralnosti. Uz pištaljke, ista je bila situacija uu lupanje i zviždanje. I donijeli smo tu odluku. To je odlika našeg sazrijevanja. To je srpska politika", dodao je Stevandić.

19.05 - Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske kaže da je ovaj dokument razlog zbog kojeg svi treba da slave.

"To je prvi reformski dokument koji ne prejudicira članstvo u NATO. Svi ozbiljni ljudi znaju da ćemo ovdje donositi tu odluku ukoliko ta odluka bude donesena preglasavanjem", rekao je Stevandić.

18.58 - Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić rekao je da je Dodik uspio da se odupre pritiscima o kojima nije govorio nikome.

"Nije se desilo, BiH nije usvojila ANP na kojem se insistiralo i ranije. BiH nije definisala namjeru da želi da bude članica NATO. Godina dana je potrošena na RS da bi se formirao Savjet ministara. Nismo to učinili, Jasno je da je RS uspjela da zaštiti svoj stav, a to je da se ovim dokumentom nije prejudiciralo da BiH ide u NATO. Ukoliko se bude insistiralo da BiH želi u NATO o tome će se odlučivati u institucijama, a ukoliko neko bude preglasan ima pravo da zatraži povredu vitalnog nacionalnog interesa. Ovaj dokument se ne zove Akcioni plan, što je jako važno, nego se zove Plan reformi. Nisam siguran da će oko ovog dokumenta biti spremnosti na puni konsenzus", rekao je Đokić.

18.52 - Branislav Borenović (PDP) rekao je da Program reformi znači da Republika Srpska ide u NATO.

"Potpisao ga je Milorad Dodik. To će ostati upamćeno", rekao je Borenović.

18.46 - Nakon obraćanja Mirka Šarovića uslijedilo je obraćanja poslanika NS RS.

18.43 - Tokom obraćanja Mirka Šarovića, dio poslanika vladajuće koalicije napustio je salu NS RS.

18.35 - Obraćajući se Dodiku, Šarović je rekao da je on taj koji je svojim odlukama trasirao put BiH ka NATO.

"Pošto ste govorili o izdaji, ja želim da čujem kako to izgleda kada se odnoi na vas. Vi ste akter i vi ste nosilac te izdaje gospodine Dodik. mislim da vaš pokušaj da se ovaj dokument prikaže da nije ANP je u suštini obmana javnosti. Sama promjena naziva nema suštinskog naziva, ovaj dokument ukoliko bude prihvaćen u komanti NATO znači aktiviranje MAP-a", rekao je Šarović

18.31 - Nakon Dodikovog izlaganja obraćanje pred poslanicima započeo je Mirko Šarović.

On je rekao da je 95 odsto prenosa nadležnosti na nivo BiH odradio SNSD.

"Vi ste bili ti koji set bili na čelu SNSD-a koji je prenio nadležnosti", rekao Šarović.

18.30 - Dodik je na kraju izlaganja rekao da je spreman da podnese ostavku ukoliko Program reformi nije u skladu s interesima RS.

18.24 - "Mislim da smo trebali da NS RS obijedinimo o važnim pitanjima. Poslije izbora pozvao sam SDS i ponudio im partnerstvo koje nam nije trebalo kao što vidite. Oni su to odbil. Ponudio sam to i PDP i oni su odbili. Nisu htjeli partnerstvo. Moja namjera je bila da na nivou BiH okupimo našu reprezentaciju. Ostala mi je žal za činjenicom da ljudi u SDS i PDP nisu mogli da sagledaju aktuelni trenutak. Učešće bi im sigurno popravilo poziju ovako će samo dalje nastaviti da padaju", rekao je Dodik.

Na ovo obraćanje Dodik je dobio aplauze parlamentarne većine i zvižduke od strane opozicije.

18.21 - Dodik je rekao da opozicija nosi etiketu izdajnika te da joj tu etiketu može skinuti samo vladajuća koalicija, ali da to neće uraditi.

18.08 - U uvodnom izlaganju Dodik je rekao da nema namjeru da polemiše s SDS i PDP.

"Imali su priliku koju nisu iskoristili tako što su Akcioni plan skidali sa Dnevnog reda a odbijali da ga ukinu", rekao je on.

Dodao je da je protiv NATO integracija i smatra da je ovaj dokument diskontinuitet prema organizaciji koja je, kako je istakao, bombardovala Srbe.

18.05 - Dodik je rekao da su poslanici SDS i PDP omogućili da u komisijama i parlamentarnim tijelima na nivou BiH Republiku Srpsku može predstavljati samo jedan član, te da je to izdaja jer je time, kako tvrdi, RS izgubila snažnu proceduralnu polugu da zastupa svoje interese. Na ovo su iz poslajičkih klupa opozocije ponovo burno odgovorili uzvicima.

Rekao je da nijedna odluka koja nije u interesu RS ne može da prođe, podsjetivši da u Predstavničkom domu ova koalicija ima devet poslanika a u Domu naroda BiH četiri delegata.

Dodao je da ovaj dokument ima i Srbija i da je svojstven svim zemljama koje sarađuju s NATO bez članstva, te je predložio da se slični dokumenti o saradnji uspostavljaju i s drugim savezima, osim NATO.

Rekao je da je vraćena pozicija RS kao faktora odlučivanja.

17.55 - Dodik je kroz lupanje i buku opozicionih poslanika rekao da ne spori da SAD ostala jedna od najjačih vojnih sila svijeta ali je istakao da je njen monolit osporen i da se sada vidi snaga i drugih zemalja poput Rusije.

Pozvao je Igora Žunića, šefa Kluba poslanika SNSD-a da ne interveniše zbog ponašanja opozicije.

Rekao je da EU izlaskom Velike Britanije neće biti ono što je bila, i dodao da će se sve promijeniti kada u januaru iduće godine ta zemlja istupi iz članstva EU, te je dodao da postoje i sve veće razlike između istoka i zapada EU.

17.41 - Nedeljko Čubrilović, predsjednik NS RS, izrekao je opomenu Drašku Stanivukoviću.

17. 35 - Opozicija tokom Dodikovog izlaganja traži povredu poslovnika, a počeli su i da lupaju po klupama.

Uprkos tome, Dodik je nastavio izlaganje i rekao da je i tekst na engleskom već na stranici Predsjedništva BiH, i da se i to može pogledati.

"Ja razumijem da je ovo demokratija i poštujem njihov stav. Poštujem i činjenicu da nisu glasali o vojnoj neutralnoasti kao što poštujem činjenicu da su usvojili Akcioni plan od 156 strana u kojem je bio dio i o reformi policije“, rekao je Dodik.

Rekao je da je opozicija dok je bila na vlasti u Sarajevu počinila nacionalnu izdaju i pozvao opoziciju "da nastave da lupaju".

Dodao je da opozicija nije poštovala rezoluciju o vojnoj neutralnosti Republike Srpske, i da je poslao pismo tadašnjem srpskom članu Predsjedništva koji mu je odgovorio, kako tvrdi, da Dodik to nije razumio.

Dodik je istakao da se ne radi ni o kakvoj podvali ili izdaji, ali da se o izdaji može razgovarati uz opasku da su neki poslanici unijeli zastave NATO i da ga time promovišu.

"Bilo bi dobro da se malo konsolidujete", rekao je Dodik.

17.31 - Dodik je rekao da je dostavio prevod na srpski dokumenta koji je upućen u NATO, te da će poslanici moći ostvariti uvid u sve relevantne dokumente.

"Ovo je rezultat ozbiljnog napora kako bi došli do dokumenta koji je konzistentan a koji ne prejudicira članstvo. To su ključne riječi i volio bih da to upamtite i vi i javnost", rekao je Dodik.

17.26 - Opozicioni poslanici su počeli da zvižde i ometaju Dodikov govor uzvicima"podvala", "prevarili ste narod", "izdaja" i "nećemo u NATO". U nekoliko navrata čulo se i kako opozicioni poslanici traže da im se dozvoli pauza.

17.24 - Miladin Stanić, predsjednik Kluba SDS-a i Nebojša Vukanović, član poslaničkog kluba SDS-a tvrde da je Poslovnik NS RS povrijeđen, te su tražili da se skupština o tome izjasni.

Stanić i Vukanović su nastavili da govore tokom Dodikovog obraćanja narodnim poslanicima, u kojem je počeo obrazlaganje svog prijedloga da skupština prihvati ovaj dokument.

Dodik je istakao da vjeruje da je napravljen dobar posao za Republiku Srpsku jer sada BiH ne prejudicira članstvo u NATO, čime je Srpska, kako je istakao, ostala dosljedna vojnoj neutralnosti RS.