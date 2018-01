Pavić: DNS želi jednu od funkcija - član Predsjedništva BiH ili predsjednik RS

SARAJEVO - Predsjednik DNS-a Marko Pavić rekao je da je u BiH jedina stabilna vlast upravo vlast u Republici Srpskoj i da to nešto znači, te da u tom pogledu treba dati prednost koaliciji SNSD-DNS-SP nad svima drugima.

Pavić je naveo da opozicija uvijek traži samo loše strane vlasti i da je logično da govore o onome što nije dobro, iako ni oni ne bi mogli nešto promijeniti da su na vlasti.

"Normalno je da nije sve dobro, ali se tako laički prilazi odlasku mladih. Njemačka je rekla da treba 200 hiljada radnika godišnje. Koja to politika u Republici Srpskoj može spriječiti? Nijedna. To je tržišna utakmica u kojoj smo mi slabiji i od Njemačke i od Austrije... Normalno da smo žrtva njemačke ekspanzije. Moramo preduzimati realne mjere da uradimo što je moguće, ali da ćemo potpuno spriječiti... Prihvatili smo tržište radne snage kada smo se u BiH opredijelili za kapitalizam i nemamo se sada šta buniti", rekao je Pavić za sarajevski portal "Vijesti".

Na pitanje koliko ima realnog uporišta priča o navodnom formiranju paravojnih formacija u Srpskoj i "crnim listama" koje navodno pravi vlast u Srpskoj, on je naglasio da ne vidi da u Srpskoj ima prijetnji od takvih oprganizacija.

"Umjesto da organi odrade posao i ako ima elemenata to predaju na sud, ovdje se vrši politička prepirka i na kraju od toga neće biti ništa, a narod će se tim problemima baviti dva mjeseca. Umjesto da je to preuzela država i pravosudni organi, pa utvrdili ima li nešto ili ne. Ako ima, da odgovara onaj ko je to zaista stvarao i da vidimo s kojom namjerom. Ako nema, onda onaj ko je potezao to pitanje treba moralno da odgovara, ako ništa", istakao je Pavić.

Predsjednik DNS-a je naglasio da nikada nije čuo da postoje navodne "crne liste" i dodao da ova stranka nije učestvovala, niti će ikada učestvovati u stavljanju bilo koga na bilo koju listu - američku, srpsku, bošnjačku, hrvatsku...

"To je za mene strano. Prihvatam fer političku borbu u izbornoj kampanji i prihvatam rezultate nakon izbora. Ništa drugo ne mogu prihvatiti. Kada izgubiš, postoji način ponašanja koji mora biti moralan. A ne izgubiti izbore i nastaviti istu retoriku. Kada se završe izbori, čestita se protivniku i nastavi raditi u stranci, a drugi, ako su osvojili vlast, neka rade", zaključio je Pavić.

On je potvrdio da ima mnogo spekulacija o budućnosti DNS-a u koaliciji sa SNSD-om i SP-om, dodavši da je DNS samostalna stranka, koja samostalno donosi odluke.

"DNS je sada stabilna i rastuća partija. Mi možemo ići sami. Čak da i ne budemo u bilo kojoj koaliciji, broj poslaničkih mjesta koji ćemo osvojiti nakon izbora, u to sam ubijeđen, opredjeljivaće većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske", smatra Pavić, dodavši da zato mogu ići sami, ali da je bolje ići u neku koaliciju.

On smatra da bi bilo fer, vjerovatno, da prvo razgovaraju sa sadašnjim koalicionim partnerima, da je to fer odnos i da ne treba bježati ni od kakvih razgovora, ali da odluka ostaje na njima.

"Tako će biti i ovog puta. Mi smo, za sada, utvrdili svoju platformu kojom ćemo ući u pregovore sa drugim strankama. Ta platforma znači više od 100.000 glasača, od 12 do 15 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i jedna od pojedinačnih funkcija - član Predsjedništva BiH ili predsjednik Republike Srpske. To je ono sa čim mi ulazimo u pregovore i ulazimo sa dobrim potencijalom. Zadnje ankete pokazuju da DNS jako dobro stoji i svakog dana stičemo veće povjerenje građana", rekao je Pavić.

On je naveo da još nisu razgovarali o koaliciji ni sa jednom strankom, jer smatraju da je rano i da ne treba. "Ko god da sada izbaci bilo kakav podatak, to je kao da mu stavite metu na čelo i on je spreman za odstrel od one druge strane", ocijenio je on.

Na konstataciju da se iz SNSD-a ne mogu čuti tvrdnje da će jednu od pojedinačnih funkcija prepustiti nekom od koalicionih partnera, Pavić je odgovorio da se nije čulo ni iz DNS-a da će prepustiti jednu od funkcija. "To su predizborne platforme vjerovatno svih stranaka. Takva je i naša. Kada sjednemo da razgovaramo, vidjećemo do čega se može doći", pojasnio je lider DNS-a.