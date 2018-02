Pavić: Kandidat za predsjednika RS da bude iz DNS-a

BANJALUKA - Predsjednik DNS-a Marko Pavić rekao je da će DNS u razgovorima sa kolicionim partnerima nastojati da neko iz ove stranke bude kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima, ne isključujući mogućnost da to bude potpredsjednik DNS-a Nedeljko Čubrilović.

Pavić je rekao da on nema ambicije da se kandiduje na izborima i da će njegov dalji angažman isključivo biti u okviru DNS-a.

On je za banjalučku "Alternativnu televiziju" rekao da je plaftorma DNS-a za predstojeće izbore jedna od dvije pojedinačne funkcije predsjednika Republike Srpske ili srpskog člana Predsjedništva BiH, osvajanje više od 100.000 glasova i više od 12 poslanika u parlamentu Republike Srpske.

Pavić je najavio da će DNS za mjesec dana iznijeti svoj program za ovu godinu i za kampanju čiji su prioriteti ekonomija, zapošljavanje, ulaganje u prerađivačku industriju i bolji život građana Republike Srpske.

"Iz tog razloga DNS svake naredne izbore dobija sve veću podršku građana, jer sve više i više građana čuje taj glas DNS-a koji nije svađa, prepirka i osuda", kaže Pavić.

On je potvrdio da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u prošlom mandatu nudio premijersku poziciju DNS-u, ali su to odbili jer nemaju dovoljnu podršku u Narodnoj skupštini Republike Srpske i u broju ministara da rade onako kako je njihov program predvidio.

Komentarišući činjenicu da je Vlada Republike Srpske početkom decembra izbacila Rudnik željezne rude Ljubija sa spiska strateških preduzeća, što otvara mogućnost njegove prodaje, Pavić je rekao da to nije dobar potez Vlade Republike Srpske, jer kada se radi o strateškim kompanijama o javnim dobrima treba da odlučuje Narodna skupština Republike Srpske.

"DNS se nije o ovome još izjašnjavao jer čekamo da vidimo šta će biti sljedeći korak u pripremi prodaje. Ako je to prodaja radi prodaje, DNS će biti žestoko protiv. Ako je to prodaja da se proširi rudnik i rudarenje u Prijedoru na 20 godina i zaposli još 300 radnika onda ćemo to podržati", pojasnio je Pavić.

On kaže da je vladajuća koalicija u Republici Srpskoj u proteklih 12 godina napravila dosta važnog posla - Republika Srpska izmiruje svoje obaveze, ima rast industrijske proizvodnje i bruto nacionalnog dohotka.

Pavić je rekao da je DNS podržao Reformsku agendu za BiH koju su predložile Velika Britanija i Njemačka zato što se u tom dokumentu nalazi gro pitanja razvoja ekonomije, što DNS podržava.

On je rekao da je nestabilna politička situacija u BiH razlog zbog kojeg niko neće da ulaže kapital, ističući da se zato ne može očekivati veći rast bruto društvenog proizvoda u BiH.

Pavić smatra da rata u BiH neće biti, ali i da pojedinim faktorima izvana smeta stabilnost u Srpskoj.