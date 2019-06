Pavić: Koalicioni odnosi korektniji nego prije nekoliko mjeseci

BANJALUKA - Predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je danas da su odnosi u vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj sada korektniji nego prije nekoliko mjeseci i da bi naredne sedmice trebalo da bude potpisan koalicioni sporazum kojim je definisana raspodjela mjesta u javnim preduzećima, agencijama, upravama i drugim pozicijama u javnom sektoru.

"Koalicioni sporazum koji se tiče podjele pozicija je pri kraju, vrlo malo toga je ostalo nedorečenog. Očekujem da će početkom iduće sedmice sve biti otklonjeno i da ćemo potpisati koalicioni sporazum", rekao je Pavić novinarima u Banjaluci poslije sjednice Predsjedništva DNS-a.

On je istakao da očekuje da će to i među koalicionim partnerima i svima kojih se to tiče donijeti stabilnost i sigurnost, jer svako iščekivanje ili neriješeno pitanje donosi nestabilnost.

"DNS je nakon izbora bio pod udarom i kad su mnogi mislili da će se slomiti on je ojačao, uključujući i gradove za koje se mislilo da ga neće biti kao što je Banjaluka gdje su pod prijetnjom iz DNS-a otišli svi funkcioneri, ali nisu mogli prevesti građane i naše članstvo koji su ojačali banjalučki odbor, a tako je u svim sredinama. Koalicioni odnosi su sada korektni i, što se nas tiče, mogli su takvi biti od početka", naglasio je Pavić.

Prema njegovim riječima, DNS neprekidno radi na svom jačanju i ankete pokazuju da je sada jači nego u vrijeme posljednjih izbora na kojima su ostvarili najbolji rezultat od osnivanja stranke.

"Formirali smo odbore svuda gdje je predsjednik prešao u Demos i kod novih ljudi sam vidio energiju i želju za radom, uspjehom i da se dokaže da DNS nisu napustili članstvo i građani, nego funkcioneri. Formirali smo nove odbore u Banjaluci, Šipovu, Ribniku, Čelincu, Srpcu, Stanarima, Zvorniku, na Palama i Sokocu. To govori koliko je predsjednika napustilo DNS od naša 62 odbora i da informacije o masovnom odlasku nisu bile tačne", kaže Pavić.

On je rekao da je Predsjedništvo DNS-a konstatovalo da je neophodno što prije formirati vlast na nivou BiH jer to nije samo političko, nego i veliko ekonomsko pitanje, jer mnogi projekti stoje zato što ne mogu proći proceduru u organima na nivou BiH.

"Dogovorili smo se da na nivou BiH idemo zajedno sa SNSD-om i SP-om. Politika koju vode srpski predstavnici na nivou BiH zagovara brzo formiranje vlasti i omogućavanje realizacije volje građana. Želimo istovremeno da se pristupi promjeni Izbornog zakona i da bude omogućeno Srbima u četiri kantona u Federaciji BiH da budu konstitutivan narod. Želimo da se rješavaju životna pitanja naših građana i privrede", naglasio je Pavić.

On je poručio da niko nema pravo da blokira volju naroda da što prije bude formirana vlast kao što je učinjeno u Srpskoj i da se počne raditi.

"Mi smo sada postali područje na kojem nema sigurnosti za investicije i vidljivo je da njihov nivo opada. Kapital je nesiguran zato što nema vlasti i taj problem moramo što prije otkloniti", rekao je Pavić.

Prema njegovim riječima, DNS nije pristalica stranog uplitanja u formiranje vlasti u BiH.

"Neki predstavnici iz FBiH su uvijek trčali u Brisel, Vašington ili London da dogovore neke stvari, a nisu došli u Banjaluku ili nas pozvali u Sarajevo da to dogovorimo bez uplitanja bilo koga sa strane. Mi u DNS-u razumijemo zabrinutost međunarodne zajednice za situaciju u BiH, ali smatramo da to stanje moramo mi rješavati. Nama treba njihova podrška, a ne da rješavaju stvari za koje smo mi zaduženi", kaže Pavić.

On je rekao da je sjednica Glavnog odbora DNS-a zakazana za 29. jun u Banjaluci na kojoj će biti razmatrana pitanja koja je razmatralo Predsjedništvo, kao i druge aktuelne teme.