Pavić: Politika regionalnog razvoja za jačanje malih opština

KRUPA NA UNI - Predsjednik DNS-a Marko Pavić poručio je danas u Krupi na Uni da se male opštine mogu ojačati politikom regionalnog razvoja koju zagovara ova stranka.

"Građani Krupe na Uni prepoznali su DNS kao snagu koja može uticati da na to da njihov život bude povoljniji, te kao snagu koja je to i do sada radila", rekao je Pavić na tribini DNS u Donjem Duboviku, administrativnom centru opštine Krupa na Uni.

On je poručio da su sva obećanja koje je DNS dao ispunjna, zbog čega mogu da pogledaju građane u oči.

Pavić ističe da se DNS dobro pripremio za predstojeće izbore i da dostojanstveno dolazi među građane od kojih očekuje podršku za sve ono što je do sada urađeno, kao i za planirano.

On kaže da su za građane opštine Krupa na Uni prioritetna pitanja - poljoprivreda i zapošljavanje.

"S obzirom da su u programu DNS-a ekonomija i zapošljavanje na prvom mjestu, sigurno je da će proz naš program naći svoje mjesto i stanovnici Krupe na Uni", poručio je Pavić.

Kandidat DNS-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Izbornoj jedinici jedan Mirko Sovilj kaže da su svi važniji projekti u opštini Krupa na Uni urađeni za vrijeme vlasti DNS-a zahvaljujući odgovornosti ove stranke.

"DNS je pokazivao odgovornost u ovoj lokalnoj zajednici i u vrijeme kad nismo dobijali podršku za lokalnu vlast, shvatajući to svojom obavezom da se stvore što bolji uslovi za život kako bi ljudi ovdje ostali", rekao je Sovilj.

On je poručio građanima da se odluče za ljude i stranku za koje su sigurni da će štiti njihove interese, zastupati ih u Narodnoj skupštini Srpske kada se za rubne opštine budu donosile važne odluke.