Pavić: Put DNS-a je put razvoja Republike Srpske

MRAKOVICA - Predsjednik Demokratskog narodnog saveza (DNS) Marko Pavić očekuje da će DNS na predstojećim izborima ostvariti najbolje rezultate do sada.

Pavić, koji je prisustvovao završnom sastanku DNS-a sa svim kandidatima ove stranke na izborima 7. oktobra, članovima Centralnog izbornog štaba i rukovodstvom stranke, kaže da je put DNS-a put prosperiteta i razvoja Republike Srpske koji će osnažiti njenu ekonomiju i povećati zapošljavanje.

"Okupili smo se da bismo još jednom trasirali puteve kojima trebamo ići u predizbornoj kampanji, ali i politike koju će zagovarati DNS nakon provedenih izbora", rekao je Pavić i dodao da ga izuzetno raduje snaga i energija koju su pokazali kandidati za poslanike, što je garancija da će DNS sigurno uspjeti da ostvari svoje planove.

Pavić je istakao da DNS neće ići ni lijevo, ni desno, nego svojim trećim putem u Republici Srpskoj i neće se vraćati nazad, niti druge ubjeđivati.

"Očekujem najbolje rezultate DNS-a do sada i mislim da su se stvorile sve pretpostavke za to. Povjerenje u DNS je svakim danom veće, a naša politika i program su garancija da to povjerenje nećemo iznevjeriti", naglasio je Pavić.

Šef Centralnog izbornog štaba DNS-a Dragomir Jovičić rekao je da DNS planira da osvoji 107.700 glasova na predstojećim opštim izborima, što je projekcija napravljena na bazi analize opštih izbora iz 2014. godine, lokalnih izbora iz 2016. godine i aktuelnog stanja i političke pozicije DNS u ovom trenutku u Republici Srpskoj i BiH.

"Evidentan je rast članstva i povjerenja građana u DNS, tako da je projekcija koju smo napravili sasvim realna. Ubijeđeni smo da ćemo taj rezultat ostvariti i da ćemo imati do 15 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i dva poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH", istakao je Jovičić.

On je dodao da je cilj DNS-a da bar udupla svoj politički kapacitet da bi imao veću političku dimenziju, bio ravnopravan partner u političkom odlučivanju u Republici Srpskoj i u BiH i mogao snažnije da utiče na sve političke procese - na ekonomiju, zapošavanje i poboljšanje standarda građana