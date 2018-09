Pavić: Želimo da budemo odlučujući faktor

BANjALUKA - Predsjednik DNS-a Marko Pavić rekao je da ova stranka želi da bude odlučujući faktor u formiranju vlasti i što je još važnije u donošenju odluka i zakona.

"Mi nismo za vlast radi vlasti, mi se borio za vlast da bi mogli realizovati svoj program prema građanima", rekao je Pavić novinarima u Banjaluci uoči prve izborne konvencije DNS-a koja je održana u Sportskoj dvorani "Borik".



Prema njegovim riječima, ova konvencija i broj ljudi koji joj prisustvuje DNS-u daje za pravo da vjeruje da će biti "hit" predstojećih izbora.



Pavić je rekao da je ovo početak kampanje i pobjedničkog puta DNS-a.



"Za nas je pobjeda kada ostvarimo ono što smo planirali, odnosno 107.000 glasova, 15 poslanika u Narodnoj skupštini Srpske i dva poslanika u parlamentu BiH", naveo je on.



Pavić kaže da je ova stranka pripremila dobar program u kojem je osnova ekonomija, zapošljavanje, očuvanje Srpske i briga o marginalizovanim grupama stanovnika.



"Izabrali smo dobre i iskusne kadrove, a na listama su i mladi i obrazovani, puni znanja i želje da Republika Srpska uspije i doživi prosperitet i to je za nas najbitnije", kaže on.



Pavić je naglasio da su za DNS izbori praznik demokratije, kako se to i gleda u razvijenom svijetu.





Zamjenik predsjednika DNS-a Nedeljko Čubrilović rekao je da je DNS politička opcija koja od izbora do izbora bilježi rast broja glasova i članova.



"Ovo je politička opcija koja se razlikuje od svih ostalih po dva osnovna elementa - to je stranka koja nikada nije podržala prenos nadležnosti sa Srpske na nivo BiH i nikada nije učestvovala u međustranačkim svađama. Ovo je stranka kompromisa i sporazumijevanja i smatramo da svako rješenje kroz ovu formu možemo zadovoljiti", rekao je Čubrilović, koji je i nosilac liste DNS-a za Narodnu skupštinu Srpske u Izbornoj jedinici tri.



Prema njegovim riječima, glasači imaju razloga da DNS-u daju podršku i ovaj put i u toj stranci, kako je naveo, očekuju istorijski izborni rezultat u odnosu na gotovo dvadeset godina učešća u političkom životu Srpske i BiH.



"Poslije ovih izbora DNS će imati sasvim drugi uticaj i drugačiju viziju svih događanja i presudno će uticati na najvažnije stvari u Republici Srpskoj i BiH", naglasio je Čubrilović.



Na izbornoj konvenciji predstavljeni su svi kandidati DNS-a za Narodnu skupštinu Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.