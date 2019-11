Pavić i Dodik: Ostaje koalicija na nivou RS

BANJALUKA - Koalicija SNSD i DNS na nivou RS nastaviće da funkcioniše, a o problemima koji postoje na lokalnom i bh. nivou razgovori će biti nastavljeni u okviru stranačkih delegacija, rekli su Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i Marko Pavić, predsjednik DNS-a, koji su održali sastanak u Banjaluci.

Pavić je rekao da je dogovoren nastavak funkcinonisanja koalicije na nivou RS jer je, kako je rekao, to u interesu građana i RS, te da odnosi u koaliciji ne smiju opterećivati ekonomiju, a da problemi koji postoje ne smiju biti kočnica za dalji rad koalicije.

"Lično smatram da je naš današnji razgovor napredak i da će dovesti polako do smanjenja tenzija", rekao je Pavić. On je naveo Željeznice kao primjer problema i nesporazuma koji postoje na nivou dvije stranke, gdje je generalni direktor iz DNS-a, a izvršni direktor iz SNSD-a.

"Oni idu prema svojim centralma i prema stranci, a ne rade kao uprava preduzeća, stranke o tome ne razgovaraju i to je nesporazum. Mi pokušavamo da to riješimo da to ne bude tako nego da funkcinišu kao uprava koja je odgovorna za rad Željeznica", rekao je Pavić.

Dodik je rekao da se poštuje dogovor s prošlog sastanka sa stranačkim delegacijama da se zaustave sva imenovanja na bilo kom nivou sve dok se ne postigne cjelovit dogovor dvije stranke.

"Ostaje da se dogovorimo šta je interes DNS-a i ostalih koalicionih partnera. Ovaj sastanak treba tretirati kao uobičajene radne konsultacije. Mi nemamo nekih političkih razmimoilaženja. Imamo nekih političkih šumova u okviru ljudi na različitim nivoima jedne i druge političke partije, ali gdje toga nema? Ovo je najskladnija politička koalicija", rekao je Dodik.

On je najavio da će narednih dana biti govora o pripremama za posebnu sjednicu Narodne skupštine RS o kojoj će, kako je rekao, biti govora o statusu i poziciji RS u okviru BiH.

"Biće govora o temama vezano za Dejtonski sporazum ali i za praksu koja je antidejtonska. Nadam se da ćemo potpuno jedinstveno istupiti s prijedlogom šta treba raditi i nakon toga usvojiti zajedničke zaključke", naglasio je Dodik.

Dodik i Pavić su naglasili da će uskoro biti dogovoren termin za naredni sastanak, koji će biti na nivou stranačkih koalicija, te da će nakon toga javnosti biti saopšteni zaključci.

Odgovarajući na pitanje o Izetbegovićevom intervjuu za RTRS u kojem je rekao da Godišnji nacionalni program za NATO mora biti poslat u Brisel, Dodik je rekao da RS neće napraviti ni taj prvi korak ka NATO-u koji se odnosi na slanje ANP jer bi to značilo korak ka aktivaciji članstva u toj alijansi.

"BiH može usvojiti dokument u vezi sa NATO samo ako on ne može da se protumači kao akcioni plan i osnova za aktivaciju Akcionog plana jer postoji rezolucija Narodne skupštine RS o vojnoj neutralnosti", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

On je istakao da taj dokument ne može da se zove "nacionalni plan", zato što BiH, po Dejtonskom sporazumu nema naciju, već je sačinjena od tri naroda i dva entiteta. Dodao je da će predložiti da se tokom vikenda održi sastanak da se aktivira dogovor stranačkih lidera iz avgusta o formiranju vlasti i da se on ispoštuje u roku od deset dana, ali je dodao da tamo nigdje ne piše da je MAP uslov za formiranje Savjeta ministara.

"U dokumentu piše da postoje ranije odluke oko ANP koje ne možemo da promijenimo, ali isto tako piše da se moraju poštovati odluke drugih nivoa vlasti. Ali nigdje nije pomenut Akcioni plan a dogovoreno formiranje Savjeta ministara", rekao je Dodik, i podvukao da SNSD i koalicija neće ulaziti u Savjet ministara ako se to ne ispoštuje.

Komentarišući stav Bakira Izetbegovića, predsjednika SDA na RTRS-u o tome da BiH neće u NATO ako to ne žele Srbi i RS, Dodik je rekao da je to normalno, ali da ne želi komentarisati Izetbegovića za kojeg je rekao da se iznenadio da ne može dobiti bjanko podršku iz RS koju bi dobio, kako je rekao od Mirka Šarovića, predsjednika SDS-a.

"Degutantno je tumačiti stavove Izetbegovića koji se pojavljuje kao portaprol Predsjedištva i međunarodne zajednice. Narodna skupština RS je donijela odluku o vojnoj neutralnosti i to će se poštovati dok NS to ne promijeni i ne treba nam Izetbegović to govoriti", rekao je Dodik.