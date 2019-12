Pavić i Rodić podnijeli ostavke

BANJALUKA - Dragutin Rodić, zamjenik predsjednika DNS-a i generalni sekretar DNS-a saopštio je da je danas podnio neopozivu ostavku na ove funkcije.

Kao razlog podnošenja ostavke, Rodić je naveo da ju je podnio zbog saznanja da je Marko Pavić, predsjednik DNS-a, podnio ostavku.

"Smatram da bi moj politički rad u ovim okolnostima na navedenim stranačkim funkcijama bio bespredmetan. Više od 20 godina sam intenzivno sarađivao sa predsjednikom DNS-a. Bavio sam se operativnim radom u okviru statutarnih nadležnosti, gradeći i provodeći politike DNS-a sa ogromnom većinom čestitih članova i simpatizera širom RS i BiH", naveo je Rodić u obrazloženju.

Kako je dodao, takva politika omogućila je neprekidni rast članova, izbornih rezultata.

"Danas to više nije ta politika, na sceni je borba za primat u stranci i to na način kako se to u DNS-u nikad nije dešavao. Jednostavno uvijek je to bila institucionalna politika po čemu smo bili prepoznatljivi. Kada je DNS postigao najbolji rezultat tada je počeo sunovrat stranke", dodao je Rodić.