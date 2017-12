Pavić uručio članske karte za 100 novih članova

GRADIŠKA - Predsjednik DNS-a Marko Pavić uručio je večeras u Gradišci članske karte za novih stotinjak članova, izrazivši zadovoljstvo što su, među mnoštvom stranaka, pažnju poklonili DNS-u.

"To je znak da radimo dobro, da smo na pravom put i da zajedno sa novim članovima možemo postići još bolje rezultate", rekao je Pavić i dodao da je evidentan rast stranke u Gradišci ostvaren, zahvaljujući dobrom radu članova Opštinskog odbora.

On je naveo da je DNS odredio svoj izborni cilj, a to je 100.000 glasova na narednim izborima, 12 do 15 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i jedna pojedinačna izborna funkcija - ili predsjednika Republike Srpke ili član Predsjedništva BiH.

"Sa novim članovima moramo razraditi i cilj za izbornu jedinicu u kojoj je Gradiška, a to je jedan direktan poslanik u Narodnoj skupštini i još glasova za kompenzaciju. Mislim da su ti ciljevi zbližili nove i stare članove DNS-a u ovoj lokalnoj zajednici", istakao je Pavić.

On kaže da retorika DNS-a nije zasnovana na blaćenjima i nesuvislim kritikama, što će još više građana privući ovoj stranci.

Pavić ističe da rast DNS-a mnogima smeta i da je zbog toga na udaru ukupna politika stranke, pogotovo Prijedor kao njeno najjače uporište.

"Vidjeli ste priče - potukao se gradonačelnik, četiri odbornika prelaze. Nikome nije palo na pamet, kada vide da od toga nema ništa, da napiše da se to nije desilo. Tim kojima smetamo, neka smetamo. Ako neko na taj način ispoljava nezadovoljstvo što rastemo, to zanači da smo na dobrom putu", rekao je Pavić.

On je naveo da DNS još nije razgovarao sa drugim strankama o koalicionom djelovanju za naredne izbore, jer je o tome još rano govoriti, kao i o kandidatima koji će se naći na listama ove stranke.

Predsjednik Opštinskog odbora DNS-a Gradiška Vladimir Janković rekao je da se u proteklih godinu dana stranci priključio veliki broj novih članova, pretežno mladih.

"Vidjeli su u DNS-u stranku u kojoj mogu da ostvare svoje ciljeve i to je svima motiv da se što bolje pripremimo za naredne izbore", rekao je Janković.

Člansku kartu zvanično je dobio i Saša Lazić, odbornik u Skupštini opštini Gradiška, koji je prije par mjeseci sa većom grupom ljudi prešao iz SDS-a u DNS.

On je rekao da je u prvom razgovoru sa predsjednikom DNS-a Mrakom Pavićem i predsjednikom Regionalnog odbora stranke Danetom Maleševićem uvidio da je DNS najbolja stranka za njega i ostale bivše članove SDS-a, koji su insistirali na kolektivnom učlanjenju u novu stranku.

Uručenju članskih karata novim članovima DNS-a u Gradišci prisustvovali su potpredsjednici DNS-a Darko Banjac i Dragomir Jovičić, predsjednici regionalnih odbora Dane Malešević i Neđo Trninić i drugi funkcioneri stranke.

Skupu DNS-a prisustvovao je i poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Đorđo Kračmar, čiji su sinovi Boris i Marko, takođe, dobili članske karte DNS-a.

Krčmar je rekao Srni da skupu DNS-a prisustvuje samo u svojstvu gosta, a ne kao novi član stranke. /kraj/mm/sk/foto