Pavić za "Nezavisne": Ne odustajemo od Aćimovića, pritisci me samo jače motivišu

BANJALUKA - Marko Pavić, predsjednik DNS-a, je u intervjuu za "Nezavisne", koji izlazi u sutrašnjem dnevnom izdanju, rekao da stranka ne odustaje od Draška Aćimovića kao njihovog nestranačkog kandidata za poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice.

Na pitanje kako su se odlučili da to bude nestranačka ličnost, obzirom da je bilo glasova unutar stranke zašto nije neko iz članstva, Pavić je rekao da je Aćimović prisutan u DNS-u odranije.

"Aćimovića mi znamo od ranije, on je došao u DNS sa ovima koji se sada bune, prije nekih šest, sedam godina. Bio je dio ekipe na čelu s (Adamom) Šukalom koja je došla u DNS. Pogledajte ko je taj što se buni, ko plaća te oglase i tekstove u novinama. Ko zove. Istražite. To sigurno nije DNS. DNS je svoje stavove zauzeo jednoglasno na Predsjedništvu", rekao je Pavić, i dodao da će stranka "ostaviti otvorena vrata i prozore", i nastaviti "provjetravanje" koje je započeto prošle godine.

"Ovi koji to rade, izgleda me dobro ne poznaju. Ucjene, pritisci me samo motivišu da im se jače suprotstavim. Nikada i niko neće uspjeti s takvim stvarima uticati da ja promijenim neku odluku i svoje mišljenje. Svoje mišljenje nikad neću promijeniti, a odluku samo ako organi stranke odluče", rekao je Pavić.

Na pitanje kako ocjenjuje odnose s Miloradom Dodikom, predsjednikom SNSD-a, rekao je da ovo što se dešava nema veze s odnosima s Dodikom.

