Pavlović: Načelnikove priče bile šarene laže; Grujičić: On i ne živi tu, dođe samo po tri plate

SREBRENICA - Radomir Pavlović, predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a u Srebrenici, optužuje svog stranačkog kolegu i opštinskog načelnika Mladena Grujičića da radi na rušenju ove stranke te da su njegove priče o investicijama bile šarene laže, dok Grujičić na to odgovara da Pavlović tu i ne živi, "već samo dođe po svoje tri plate".

Netrpeljivost je kulminirala prije nekoliko dana na sjednici lokalne skupštine, kada je Pavlović u lice Grujičiću nabrojao brojne projekte u Srebrenici koji su, kako tvrdi, propali, ili su najavljeni, a nisu zaživjeli.

U izjavi za "Nezavisne novine" Pavlović kaže da se na zadnjim izborima ispostavilo da je SNSD izgubio izbore u mjestima koja je kontrolisao Grujičić. Dodaje da Grujičić ruši SNSD u Srebrenici.

"To je stav partije, koja je rekla da on kampanju nije radio za SNSD, nije podržao naš izborni štab, nije ništa dao da pomogne za izbore. On u svemu tome vidi samo moje rušenje", rekao je Pavlović.

Lider SNSD-a u Srebrenici dodaje da Grujičić pokušava njega da eliminiše u trci za buduće izbore.

"Ja sam u ponedjeljak na sjednici Skupštine htio samo da ukažem na to da ono što on radi nije dobro za Srebrenicu, da nijedan projekat nije sproveo, da ništa nije uradio da se situacija poboljša po bilo kom pitanju", optužuje Pavlović.

Rekao je da je Grujičić obećavao hiljade radnih mjesta i da ništa od toga nije ispunio, te dodao da su priče opštinskog načelnika bile samo šarene laže.

"Još je rano govoriti o sljedećim izborima, ali vjerovatno će se tražiti osoba koja može da zadovolji srpsko jedinstvo. U slučaju da on bude pokušavao da se nametne, sakupljaću potpise da ja budem kandidat", poručio je Pavlović.

Grujičić, sa druge strane, najavljuje tužbu protiv Pavlovića, te dodaje da je, gdje god je u neko selo ušao, "imao najgoru sliku o Radomiru Pavloviću i njegovoj politici koja je doprinijela da Srebrenica ostane pust grad".

"Ja sam njemu konkurent u njegovoj glavi, jer ne dozvoljavam to što radi. Uvijek sam se suprotstavljao njegovoj politici, koja je bila politika zavađanja. On je uvijek, kada treba da se održe izbori, glumio da budemo svi zajedno, pogotovo Srbi, kada je u pitanju srpski načelnik, a sve okolo je radio da ne bude srpski načelnik", poručuje Grujičić.

Načelnik Srebrenice dodaje da će, ako niko ne bude reagovao, "te ne bude stao na kraj Pavloviću", ova situacija najviše naštetiti srpskom narodu u ovoj opštini, koji je "izuzetno podijeljen".

"Ukoliko se ne presiječe ovo njegovo djelovanje, mi ćemo imati problem. Njega Srebrenica ne zanima, on tu ne živi, on tu nema nijednu voćku, ni pedlja zemlje. On djeluje iz Bajine Bašte, dolazi tu po tri plate koje prima u školi, u Domu zdravlja i u Nacionalnom parku. Sve što je uradio, uradio je da sruši srpsku vlast", rekao je Grujičić za "Nezavisne novine".