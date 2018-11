Pediju Ešdaunu dijagnostifikovan rak

Lordu Pediu Ešdaunu, bivšem visokom predstavniku u BiH, dijagnostifikovan je ozbiljan oblik raka mokraćne bešike, te je završio u bolnici u Somersetu.

Kako je objavio britanski Mirror, navodno je Ešdaun za ovu lošu vijest saznao prije tri sedmice, a jutros je potvrdio.

Večeras se oglasio na Twitteru kazavši da su ga dirnuli mnogi komentari na ovoj društvenoj mreži.

"Mnogi prolaze kroz ovo, a oko mene su nabolji prijatelji koji se sa mnom zajedno bore i to me čini sretnim", naveo je Ešdoun.

Pedi Ešdaun je obavljao funkciju visokog predstavnika u BiH od 2002. do 2006. godine.

Poznat je po tome je što je smijenio najveći broj zvaničnika, mahom iz RS, za koje se smatralo da su kršili Dejtonski sporazum.

I have been so moved by all the lovely comments here. But PLEASE this does not merit a fuss. Many go through this. The NHS guys in Yeovil Hosp. are BRILLIANT. I have the best of people and the best of friends to fight this with, which makes me, as so often in my life, very lucky