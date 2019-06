Pendeš: Budućnost zemalja regiona u EU i NATO

Komentari: 1

Nezavisna Srpska

Baba tebi je budućnost da pleteš priglavke i d se maniš ćorave politike. Bih je na pola koraka do totalnog oficijelnog raspada i ni 5 članstava u nato savezu to neće spriječiti. Nato je zlocinacka teroristicka organizacija koja normalnom covjeku nije potrebna. Jer kada vas Rus poganja sa istoka kao 2x do sada onda nema više nazad nego pravac Bleiburg,a nama Srbima to nije potrebno