Pendeš: Da li je na Manjači održana NATO vježba

SARAJEVO - Ministar odbrane Bosne i Harcegovine Marina Pendeš izjavila je da vojna vježba na Manjači nije bila NATO vježba.

"Oružane snage Bosne i Hercegovine su deklarirane postrojbe koje su vježbale, odnosno bilo je 840 pripadnika OSBiH, koju smo mi deklarirali još prije više od 10 godina. Težnja naša je da zajedno sa snagama NATO imamo određeni procenat pripadnika OSBiH koje mogu u svakom momentu sa snagama NATO djelovati. U tom slučaju želim ponoviti da početkom 2015. godine smo imali samo dvije postrojbe koje su deklarirane po standardima NATO, a sada imamo 11. i ova vježba je pokazatelj koliko su operativne sposobnosti OSBiH uistinu na standardu kojem težimo. To je bila vježba gdje su ocjenjivači, i međunarodni i domaći, analizirali sve aktivnosti i dobit ćemo ocjenu u idućih mjesec dana da li je ta postrojba odgovorila na postavljene zadaće. Ja sam uvjerena da jeste. Nema potrebe da bi se špekuliralo - nije bila NATO vježba, ali je bila vježba gdje se vršilo ocjenjivanje naših snaga za NATO. Vježba je bila povodom konačnog ocjenjivanja OS BiH, naše postrojbe, kad govorimo o OCC konceptu", objasnila je Pendeš u emisiji "Dan uživ" televizije "N1", te navela da smatra da je ta vježba bila jedan veliki uspjeh Oružanih snaga BiH.

Pendešova je za "N1" kazala i da će tražiti da se na dnevni red u četvrtak uvrsti Prvi godišnji nacionalni program.

"Više od osam mjeseci prijedlog Nacrta ANP-a je u Vijeću ministara, ali nije na sjednici Vijeća da se uvrsti u dnevni red. Nije bilo uvršteno jer nije bilo spremnosti da se glasuje o toj točki dnevnog reda od strane predstavnika iz reda stranaka koje dolaze iz Republike Srpske. Predsjedništvo BiH u prošlom sazivu je donijelo dovoljan broj zaključaka i odluka gdje je ovlastilo Vijeće ministara da poduzme sve kako bi se aktivirao MAP i poduzele ostale aktivnosti. I mi smo to radili. Sadašnje je to Vijeće ministara, što znači da je ANP tehnička stvar; dokument koji BiH predlaže NATO u vezi intenziteta saradnje. Niko nama od NATO ne nameće to pitanje. Mi sami prepoznajemo koje su to oblasti i koji intenzitet. Ne postoji nijedan objektivni razlog da pojedini političari ne dignu ruku kada govorimo o ANP-u", istakla je Pendeševa.

(N1)