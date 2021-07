Perišić: Inckova odluka sumrak razuma, mora da bude poništena

BEOGRAD - Direktor Državnog arhiva Srbije Miroslav Perišić rekao je da je odluka odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka o dopuni zakona o "nametanju genocida" sumrak razuma i da ona mora da bude poništena.

Perišić je istakao da jednoj takvoj odluci mora da se stane na put i da se iznese i pred međunarodnu javnost i pred međunarodnu stručnu javnost.

"To je istorijski presedan, odluka koja zadire u nešto što je sloboda naučnog istraživanja i uopšte u prava i slobode ljudi da razmišljaju, istražuju, da iznose svoje naučne rezultate", izjavio je Perišić Srni.

On je napomenuo da je i Nezavisna međunarodna komisija radila na razotrkivanju dešavanja u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine veoma dugo i ozbiljno.

"Hoće li Incko međunarodnu komisiju i nas koji se budemo bavili tom problematikom da zatvara, da idemo na robiju", upitao je Perišić.

Perišić je iz ugla istoričara rekao da je ovo nerazumna odluka odlazećeg visokog predstavina u BiH i da ona znači ukidanje istorijske nauke, ukidanje jedne istorijske teme.

"Srebrenica je i istorijski događaj i kao takav, kao i svi događaji u prošlosti, su apsulutno legitimna tema za istoričara za proučavanja. Zabrana jednoj nauci da se bavi svojim predmetom istraživanja je uvođenje najrigidije vrste totalitarizma u praksi", naveo je Perišić.

Ako rezultati arhivskih i naučnih istraživanja nekog istoričara koji je bavi ili želi da se bavi tom problematikom ne budu u sagasnosti sa presudom Haškog tribunala, Perišić je upitao da li to znači da će taj istoričar ići u zatvor.

"Šta ako ja kao pojedinac, kao istoričar, želim da se bavim tom temom. Ako je u svojim istaživanjima dokažem da ona nisu u saglasnosti sa onim što je presuda Haškog trubunala, to znači da ja nemam pravo na to. Nisu svi ti sudovi koji pišu istoriju, onda istorija ne bi ni bila potrebna", naveo je Perišić.

On je upitao ko danas u svijetu ima pravo da ukine ili zabrani istorijsku nauku.

"Za mene je Inckova odlika sumrak razuma", istakao je Perišić, te naglasio da je poznato i šta su ratovi, šta je ratna propaganda, šta medijska propaganda, ali i da se iz istorijskog iskustva zna kakve su presude podnosili sudovi u totalitarnim režimima.

Da bi sve to istoričar nekritički prihvatao ili kada bi sve to prihvatao kao istorijsku istinu, Perišić je naveo da bi to značilo da se odriče svoje nauke, da poništava svoja znanja, metodološke osnove nauke kojom se bavi, jer je propaganda jedno, a nauka drugo.

"Incko želi da ukine nauku i propagandu proglasi za vrhunsku istinu, a uz to hoće da zabrani čak i sumnju u to. Ako posumnjaš ono što ja proglašavam istinom i što je Haški sud proglasio istinom, ako izraziš sumnju u dokaze koje je Hag uzeo za osnovu za donošenje svoje presude i pritom želiš da se naučno baviš ahrivskih istraživanjima, provjeriš i izneseš svoje rezultate u svojoj knjizi, ti ideš u zatvor", ukazao je Perišić.

Prema njegovim riječima, to danas ne postoji nigdje u svijetu, osim u glavi Incka.

"To je apsulutno ne prihvatljivo i mislim da je neprimjenjivo u praksi", rekao je Perišić i dodao da se ne radi samo o istoričarima sa ovih prostora, već će možda neki Rus ili Amerikanac gledati time da se bavi.

On smatra i da bi, kada bi razgovarao sa kolegama direktorima arhiva u drugim zemljama, svako morao da govori na isti način.

"To je potpuno zadiranje u nešto što niti pripada ovom vijeku niti ovom stepenu razvoja društva. Ovo je vraćanje na najriginiju vrstu totalitarizma", zaključio je Perišić.