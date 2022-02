Petković: Nema razloga za sjednicu PIK-a

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković izjavio je Srni da nije bilo nikakvog razloga za sazivanje vanredne sjednice Savjeta za sprovođenje mira u vezi sa Nacrtom zakonom o VSTS-u Republike Srpske, jer taj zakonski akt još nije stupio na snagu.

"Druga stvar je ta što PIK nije nadležan niti ima potrebe da poziva bilo koga da ukida neke zakone, a visoki predstavnik je sam sebi dao ovlaštenje, odnosno preuzeo da nameće zakone ili da ih ukida. Smatram da to nije njegova izvorna nadležnost prema Dejtonskom sporazumu", rekao je Petković.

On je dodao da je posebno pitanje legitimnosti, odnosno nelegitimnosti Kristijana Šmita koji nije imenovan u propisanoj proceduri i u Srpskoj ga niko ne smatra visokim predstavnikom.

"To znači i ako on donese odluku kojim ukida Nacrt zakona o VSTS, to se neće poštovati", istakao je Petković, komentarišući vanredno zasjedanje PIK-a povodom usvajanja Nacrta zakona o VSTS-u Republike Srpske.