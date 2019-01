Petković: Nemoguć Komšićev uslov koji znači politiku podjela

BANJALUKA - Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković ocijenio je da je izjava člana Predsjedništva BiH Željka Komšića da neće biti izbora predsjedavajućeg Savjeta ministara prije nego što se kaže "da" za Akcioni plan za članstvo u NATO, nemoguć uslov koji znači politiku podjela.

"Komšić postavlja nemoguće uslove, usmjerene na politiku podjela. Prvo trebamo da izaberemo /Zorana/ Tegeltiju ili nekoga drugog, a tek onda će Savjet ministara zauzeti svoj stav o MAP-u i drugim pitanjima", rekao je Petković za "N1".

Napominjući da je bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao da je on spreman da poštuje zakon, a nije spreman da podrži Tegeltiju, Petković je upitao kako može znati da neko neće sprovoditi politike, dok taj neko ne bude izabran.

"Prvi zakonski uslov, prva obaveza i zadatak Predsjedništva je da se izabere predsjedavajući Savjeta ministara. Govorimo o manipulacijama. Nastavlja se sa politikom uslovljavanja, dakle politikom podjela", upozorio je on.

Petković je poručio da predsjedavajući Predsjedništva Milorad Dodik nije rekao da će blokirati bilo šta, nego će poštovati volju naroda u Republici Srpskoj.

"On ima najveći broj glasova u Republici Srpskoj, on je rekao - legitiman je da predstavlja interese naroda u Republici Srpskoj. Ako ne bude smatrao da je neka odluka Predsjedništva dobra - ulagaće veto i tražiti mišljenje Narodne skupštine, to je njegova ustavna mogućnost", naveo je Petković.

Prema njegovim riječima, Džaferović je spreman da kao prorok vidi šta će poštovati Tegeletija ako bude izabran, jer on ne poštuje odluke.

"Brkaju se pojmovi, govori se o evroatlantskim integracijama, a postoje dvije - evrointegracije i članstvo u EU i članstvo u NATO. Treba razdvojiti ta dva puta, prije ćemo naći konsenzus. Ustav BiH se zasniva na jednakosti naroda, konstitutivnosti naroda. Dok ne budemo počeli da poštujemo volju svih naroda - to neće biti demokratija", poručio je on.

Na pitanje ko blokira put BiH ka EU, on je rekao da nijedan političar neće reći da je protiv EU.

"Očito da ne postoji spremnost na reforme i da se čine kompromisi. Moramo naći taj najmanji mogući sadržalac da vidimo gdje smo saglasni i gdje možemo donijeti odluke, a teže da ostavimo za kraj. Nemojte da krećemo sa teškim i da ih blokiramo u startu. Partneri iz EU su govorili da EU ne uslovljava članstvo u NATO-u. NATO treba ostaviti za neko drugo vrijeme", rekao je Petković.