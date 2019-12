Petković: Neogdovorni poslanici parlamentarizam pretvorili u vandalizam

BANJALUKA - Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković izjavio je da je rukovodstvo parlamenta pokušalo da bude tolerantno i pokaže visok nivo parlamentarizma, ali da se sada, zbog neodgovornih poslanika, pokazalo da to više nije parlamentarizam nego vandalizam.

"Mi smo od početka mandata vidjeli da će biti teško voditi sjednice zato što kod pojedinih poslanika postoji velika doza nepoštovanja, ali smo pokušali da budemo tolerantni, pokažemo visok nivo parlamentarizma i da neko ne pomisli da se izricanjem sankcija ograničava parlamentarizam. Naša dobra volja je sigurno zloupotrijebljena", rekao je Petković.

Komentarišući dešavanja na posljednjem zasjedanju Narodne skupštine, Petković je istakao da je i do sada bilo sličnih situacija, teških riječi i tenzija, ali da je iz parlamenta otišla ružna slika.

"To nije primjer kako građanima treba predstaviti najviše zakonodavno tijelo. Narodna skupština dijelom je izgubila na dignitetu", kaže Petković.

On je podsjetio da je nakon druge sjednice ovog saziva parlamenta ukazao na nedostatke u Poslovniku o radu Narodne skupštine i veoma nepristojno i neprofesionalno ponašanje pojedinih narodnih poslanika.

"Oni su već na početku ovog mandata počeli da od Narodne skupštine prave rijaliti. Ne bih nikoga posebno izdvajao od 83 poslanika, ali onaj ko je spreman da uzima telefon da bez odobrenja snima sjednice, da u toku obraćanja poslanika ili učesnika hoda po sali, baca materijale ili na bilo koji drugi način narušava rad, jasno je da je ne samo nekulturan i nevaspitan, već i veoma bezobrazan", naglasio je Petković.

Na pitanje da li je rukovodstvo parlamenta moglo oštrije reagovati i sankcionisati poslanike koji su prednjačili u incidentima, Petković je rekao da predsjedavajući ima diskreciono pravo da odluči koju će sankciju izreći u datom trenutku.

"Bez obzira na to ko je u nekom trenutku predsjedavao sigurno je donosio odluku o tome šta je najbolje za dalji tok sjednice. Očito je opoziciji bio cilj da prekine sjednicu, odnosno da neko od poslanika odmah na početku bude izbačen što bi poslužilo za prekid ili da na tome uberu političke poene. Mi smo pokušali da vodimo sjednicu u blažem tonu i budemo tolerantni. Možda smo bili i previše tolerantni", istakao je Petković.

On je ocijenio da su sankcije za nedolično ponašanje dobro definisane, a da je samo pitanje da li poslije upozorenja treba izricati dvije ili jednu opomenu, a nakon toga pristupati oduzimanju riječi i udaljavanju iz sale.

Petković smatra da bi sankcije morale biti djelimično rigoroznije jer je očito narušena disciplina u Narodnoj skupštini.

"I država pristupa pooštravanju sankcija kada dođe do pogoršanja stanja u društvu. Ne treba biti drastičnih promjena, već praktičnih da se nakon upozorenja izriče jedna opomena, a ne dvije prije oduzimanja riječi i udaljavanja iz sale. Do sada to nismo činili, ali ubuduće moramo koristiti sankciju udaljavanja sa sjednice bilo koga ko priđe svečanoj govornici ili na bilo koji drugi način ugrozi prisutne u sali. To se odnosi i na verbalne prijetnje, a fizički nastraji posebno moraju biti strogo kažnjavani udaljavanjem iz sale", naglasio je Petković.

Prema njegovim riječima, određeni poslanici su zbog narušavanja Etičkog kodeksa i ranije bili prijavljivani Etičkom odboru i snosili posljedice što je imalo uticaj, pa su kasnije u diskusijama više birali riječi.

"Nakon posljednjih dešavanja kada je došlo do grubog narušavanja reda u sali smatram da će biti i drugačijih sancija i da će Etički odbor imati mnogo posla", istakao je Petković.

On je istakao da su neophodne izmjene Poslovnika o radu Narodne skupštine, izrazivši očekivanje da će se to dogoditi u prvom kvaratlu naredne godine.

"Najveće zloupotrebe su kod prijave povrede Poslovnika i insistirao sam da se taj institut ne smije zloupotrebljavati i koristiti u vidu replike, isticanja netačnih navoda ili slično. Moj prijedlog će biti da jedan poslanik može reklamirati povredu Poslovnika samo jednom u toku rasprave o jednoj tački dnevnog reda i da to traje minut", rekao je Petković.