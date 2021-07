Petković: Povlačenje Srba iz institucija BiH je samo prvi korak

BEOGRAD - Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković izjavio je danas da je obustava rada svih srpskih predstavnika u institucijama BiH samo prvi korak.

"Mi smo poslali jasnu poruku iz Republike Srpske, a koji će to biti koraci kasnije - da li će to biti kolektivne ostavke svih i povlačenja iz Sarajeva... Onda ćemo doći u jednu potpuno nefunkcionalnu BiH i možda je to početak kraja BiH", rekao je Petković za Radio-televiziju Srbije.

On je istakao da je lider SDA Bakir Izetbegović, nakon njegovog oca, najveći problem BiH i njenog normalnog funkcionisanja.

Petković je naveo da je Izetbegović svojim izjavama i podstakao sve ovo – on je prvi koji je Republiku Srpsku nazvao genocidnom tvorevinom, Srbe genocidašima i rekao da nikada ne može biti suživota, on je taj koji hoće da načini unitarnu BiH u kojoj će živjeti samo Bošnjaci.

"Srbi to nikada neće dozvoliti i ne može ni on niti bilo koji visoki predstavnik koga je poslala međunarodna zajednica da uguši nama slobodu govora, ali i naša nacionalna i vjerska osjećanja", poručio je Petković.

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, koji je nedavno podnio ostavku, nametnuo je dopune u Krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava "negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca".

Lideri svih parlamentarnih stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj odbacili su u ponedjeljak, 26. jula, na sastanku u Banjaluci svako nametanje na nivou BiH.

Poslanici iz Republike Srpske su zbog nametnutih odredaba počeli bojkot rada institucija BiH.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik zvanično je pokrenuo i prvi potpisao peticiju kojom se ne prihvata nametanje zakona o zabrani negiranja genocida. Tom peticijom se izražava i nedvosmislen stav da se, bez obzira na uvažavanje svih žrtava, u Srebrenici nije dogodio genocid.

Peticiju je do sada potpisalo oko 80.000 građana Republike Srpske.

Narodna skupštine Republike Srpske danas bi trebala da razmatra izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske i donošenje zakona o neprijmjenjivanju odluke visokog predstavnika.