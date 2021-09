Petrič: Ako propadnu izbori to je faktički kraj BiH, kritike za Incka

BEČ - Bivši visoki predstavnik za BiH Volfgang Petrič rekao je da bi, ukoliko propadnu idući izbori u BiH zbog bojkota Srba i Hrvata, "to bio faktički kraj države BiH".

Petrič je istakao da je predugo postojeća institucija visokog predstavnika u BiH "u međuvremenu postala kontraproduktivna" i kritikovao visokog predstavnika Valentina Incka jer je uoči odlaska dekretom uveo izmjene zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida.

On smatra da je time uspostavljen dupli negativni efekat i da za žrtve nije postignuto ništa.

Petrič, koji je bio visoki predstavnik od 1999. do 2002. godine, za bečki dnevnik "Prese" rekao je da je BiH trenutno u najvećoj krizi do sada.

Prema njegovim riječima, Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, "sada mora da se snalazi kako da se izvuče iz te situacije".

On je dodao da, ako se ta kriza ne riješi, onda su svi napori EU i SAD za novi izborni zakon propali.

Petrić je naveo da nijedna intervencija sa strane za stvaranje države i njenih institucija ne smije da traje duže od 10, najviše 12 godina.

On je napravio direktnu paralelu između američke intervencije u Avganistanu i zapadnog inženjeringa u BiH i zaključio da su obje neuspjele na sličan način, prenose beogradski mediji.

Petrič je rekao da su u Avganistanu potpuno zanemarene istorijske i kulturološke pretpostavke, kao i osjetljiva geopolitička konstelacija.

"Trebalo je imati više sluha za stanje na terenu, za skupine koje tamo žive, za institucije koje bi bile lokalno podnošljive", smatra Petrič.

Prema njegovim riječima, Zapad je reagovao sa pozicije snage u Avganistanu, želio je više, te htio da spolja gradi državu zapadnih karakteristika, "što je teška i upitna strategija, koja se primjenjuje i u BiH".

Petrič je naglasio da je u Avganistanu takva strategija od početka bila osuđena na propast.

On je dodao da je na Balkanu nešto drugačije jer je to Evropa, navodeći da su u BiH instrumenti izgradnje države - bezbjednost, pravo, uprava "bolje, iako ne optimalno primijenjeni, ali i to s uspjehom samo u prvim godinama".

"Od onda je sve stalo", ocijenio je Petrič i zaključio da je Avganistan daleko, ali da je "jedna tako disfunkcionalna država usred Evrope direktna prijetnja za Evropu".