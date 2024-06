Petrić: Na nakaradnu priču o spornom listiću treba staviti tačku

SARAJEVO - Opšti izbori u BiH, održani 2022. godine, sprovedeni su u skladu sa važećim zakonodavstvom, utvrđeni na svim pravnim i sudskim instancama, objavljeni u službenim glasnicima, izabrani kandidati su preuzeli dužnosti i obavljaju ih već dvije godine i time je na te izbore i na sve ono što je eventualno bilo nezakonito ili nije bilo u skladu s propisima, zauvijek stavljena tačka.

Poručio je ovo za "Nezavisne novine" Branko Petrić, bivši predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH, dodajući da ova institucija što prije treba da stavi tačku na zavrzlamu o priznavanju glasačkog listića PDP-a za Dom naroda BiH, jer, kako navodi, dalje insistiranje i žalbe sudovima vode u haos u BiH i u potpunosti diskredituju ranije izborne procese.

Radi podsjećanja javnosti, krajem maja ove godine, CIK BiH ponovo je priznao kao važeći glasački listić liste PDP-a za delegata u Dom naroda BiH, a na ovu odluku SNSD je uputio žalbu Sudu BiH, čije Apelaciono vijeće još nije odlučilo da li je odluka CIK-a prihvaćena ili ne.

Ako Sud odbije apelaciju, ide se na žrijeb između liste PDP-a i SNSD-a, nakon čega će se znati ko će imati petog delegata, a ako prihvati, onda će mjesto petog delegata ostati SNSD-u, kao što je to slučaj od izbora 2022. godine.

Sve ovo za Branka Petrića je potpuno nakaradna priča, u kojoj se, tvrdi, aktuelni saziv CIK BiH nije snašao.

"CIK BiH, ne snalazeći se, ili jer mu je tako jednostavno naređeno, donio je ovu novu odluku o glasačkom listiću. A donio ju je nakon što se Ustavni sud BiH počeo baviti listićem, što je, da ne kažem, morbidno. Time taj sud paralizuje i svoju ulogu. Ali ako imamo u vidu da je Ustavni sud BiH instrument i marioneta u provođenju stranih interesa i politika, nije ni čudo da oni sada uzimaju sebi za pravo da rade ovakve stvari, koje su, slikovito rečeno, kao kad bi uzeli da oživljavamo mrtvaca zagrijavanjem. Oni u stvari nisu ni rekli da je taj listić važeći ili ne, nego da su neka prava žaliocu uskraćena, pa da se ponovi procedura u vezi s tim pravima", tvrdi Petrić.

Nakon toga, nastavlja on, ušli smo u potpuni proces bezakonja.

"Ovo je potpuna malverzacija izbora i izbornog procesa, jer nema takvih praksi, da sudovi donose odluke o listićima. To je isto kao kad bi sada neko utvrdio da je na nekim ranijim izborima bilo nezakonitosti, da tih izbora više nema i da ne postoje. Time se potpuno narušava ustavni princip pravne sigurnosti", kaže Petrić te dodaje:

"Da CIK BiH ima dignitet kao nekad, oni bi ponovili proceduru da se ukloni pronađeni nedostatak i utvrdi se da li je listić važeći ili ne, a ne da to radi Ustavni sud BiH, jer oni to ne mogu, već samo oni koji su na biračkom mjestu. Ali ako je CIK BiH dat zadatak i ako je on postao instrument za provođenje nekih politika, a bojim se da su te politike pravljenja nekih problema i konflikata, onda se ovdje ničije pravo ne može zaštititi, a posebno onoga koji se prvo žalio da se listić prizna."

Petrić bez ikakve dileme smatra da CIK BiH treba da donese odluku sa početka ovog procesa, onu koja je potvrđena, ali da je obrazloži na bolji način.

"Jer, imali smo mnogo takvih primjera u prošlosti, ali je CIK uvijek imao svoj integritet da ostane do kraja, a 'prljave' poslove su i tada radili sudovi", ističe on.

Nezaobilazno pitanje za Petrića bilo je i kako bi CIK postupao u slučaju da se delegatsko mjesto mora dodijeliti PDP-u, odnosno na koji način bi se mandat oduzeo Snježani Novaković Bursać kada ona nije prekršila nijedan od članova Izbornog zakona BiH koji regulišu pitanje prestanka važenja mandata. Takođe, pitali smo ga i kako bi se tumačile sve odluke za koje je do tog trenutka, odnosno u prethodne dvije godine, glasala Novaković Bursaćeva.

"Onaj ko forsira priču o delegatu, taj forsira priču o bezakonju i haosu, zato što na ta pitanja nema odgovora, ni zakonitog, ustavnog, niti politički korektnog. Jer, onda bi se sve što je dosad bilo, sve što je usvajano, moglo pomnožiti sa nulom", naglasio je bivši predsjednik CIK BiH.

Vraćajući se na početak našeg razgovora, Petrić ponavlja da je ključ svega to da nijedan zakon, niti odluka, ne mogu biti objavljeni u službenim glasnicima ukoliko nije završena kompletna procedura koja ih se tiče.

"Izbori se ne mogu proglasiti važećim ukoliko nisu iscrpljena sva pravna sredstva. A ona su ovdje iscrpljena, rezultati su postali konačni, objavljeni i to je zakon jednak ustavu. Ove nekakve odluke sada, one su deklarativne prirode, ne možemo sada retroaktivno ići u prošle izbore, a uskoro idu novi", zaključio je Petrić.

"Nezavisne novine" nisu dobile odgovor iz Suda BiH o tome da li su donijeli odluku na apelaciju SNSD-a niti kada će se to desiti.

U razgovoru sa poznavaocima prilika rečeno nam je da u ovom slučaju Sud očigledno nije odlučivao po hitnoj proceduri, jer da jeste, odluka bi bila donesena u roku od 72 časa, od trenutka kada je žalba SNSD-a zaprimljena.

