Petrić: Odluka donesena na načelima Ustava FBiH, Ustava BiH i Izbornog zakona BiH

SARAJEVO - Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici usvojila je prijedlog da se prilikom popune Doma naroda Federalnog parlamenta koristi popis iz 2013. godine i princip 1/1/1 koji podrazumijeva da će u Domu naroda Parlamenta FBiH biti najmanje jedan Bošnjak, jedan Srbin i jedan Hrvat iz svakog kantona ako budu izabrani.

"Mi smo to uradili koristeći se svim načelima Ustava FBiH, Ustava BiH i Izbornog zakona BiH. Ova odluka stupiće na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku što znači u narednih dan-dva", rekao je novinarima nakon sjednice predsjednik CIK-a BiH Branko Petrić.

Dodao je da se navedenom odlukom omogućen nesmetan izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH.

"Uradili smo to i pored toga što postoje sporenja treba li to raditi CIK ili zakonodavac. Takođe, nije nađeno rješenje da se uključe stanovnici Brčko Distrikta, pa to ostaje u zadaći ustavotvorcu i zakonodavcu", poručio je Petrić.

Petrić je prokomentirao i to može li se ova odluka osporiti pred Sudom BiH ili Ustavnim sudom BiH.

"Ovo je opšti akt, koji CIK donosi na osnovu ovlaštenja, nije pojedinačna odluka i nije podložna tužbama Sudu BiH, a oni koji imaju pravo na to mogu ovu odluku osporiti pred Ustavnim sudom BiH", rekao je Petrić.