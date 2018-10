Petrić: Rano govoriti o poništavanju rezultata izbora

Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić izjavio je da očekuje da početkom sljedeće sedmice biti utvrđeni i objavljeni kompletni rezultati opštih izbora za sve nivoe vlasti. On je u intervjuu za "Anadoliju" rekao da je izbor Željka Komšića legalan, te da je moguće ponovno prebrojavanje glasova sa pojedinih biračkih mjesta.

Nakon što CIK BiH naredne sedmice utvrdi rezultate opštih izbora, iza toga, kaže Petrić, oni koji su ovlašteni imaju pravo da ih analiziraju i podnesu zahtjev za ponovno brojanje, a da podnesu i određene prigovore i primjedbe na moguće tehničke nedostatke.

Oni su sasvim mogući, odnosno da u tim segmentima i elektronskoj aplikaciji nešto bude ispušteno ili dva puta brojano, odnosno prebrojano.

"Tu su prigovori da otklone sve nejasnoće. U tim slučajevima uslijediće proces prihvatanja opravdanih zahtjeva za ponovno brojanje i eventualno novo utvrđenih rezultata u Glavnom centru za brojanje glasova. To podrazumijeva da ćemo usvojiti i izmijeniti našu prvobitnu odluku nakon čega slijedi potvrđivanje rezultata opštih izbora u BiH. Nadam se, odnosno u to sam siguran, da ćemo u predviđenom zakonskom roku od 30 dana, to jeste do 6. novembra potvrditi i objaviti rezultate na svim nivoima vlasti u BiH", istakao je Petrić.

On je naveo kako je moguće da bude ponovnog brojanja glasova na određenim biračkim mjestima, ali da je o eventualnim poništavanju rezultata prerano govoriti.

"Za sada ne bismo o nečemu takvom. Mi smo dostavili u skladu s Izbornim zakonom BiH, ispoštovali procedure da ono što birački odbori nisu pravilno utvrdili na biračkom mjestu da se na nivou opštinske izborne komisije izvrši utvrđivanje i objedinjavanje tih rezultata. To smo uradili u skladu sa zakonskim odredbama za cijelu opštinu odnosno grad. I tu je bilo blizu 1.000 brojanja po različitim nivoima. To je nekih 20.000 glasova po nivoima", istakao je Petrić.

Petrić kaže kako je u dosadašnjoj praksi bilo dosta ponovnog brojanja i utvrđivanja pravih rezultata.

"Imali smo i poništavanja i to na onim nivoima i tamo gdje su te nepravilnosti uticale na mandat. Imali smo dvije opštine, Zvornik gdje je to učinjeno. Imali smo i prekinute izbore u Stocu. I na nekoliko mjesta po raznim nivoima smo imali poništenje u svim proteklim izbornim ciklusima. I to nije ništa neobično", kaže Petrić.

Niko nije glasao umjesto mrtvih

Predsjednik CIK-a BiH govorio je i o tome da li su uočene nepravilnosti o kojim se govori od početka procesa glasanja na opštim izborima u BiH.

"Slušamo mi te priče: te birački spisak je ovakav-onakav, mrtvi su na biračkom spisku. Mi birački spisak zaključujemo 45 dana ranije i u tom periodu po statistici umre između 4.000 do 5.000 osoba. I oni se nalaze na biračkom spisku. Ne bi ih bilo pod uslovom da je on bio na nultom procentu ažurnosti. Međutim, nije. U tom trenutku se nalazi određeni broj ljudi koji su umrli. Mi smo zajedno sa opštinskim izbornim komisijama i Centrom za birački spisak zabilježili, odnosno obilježili zvjezdicama ili na određeni način pečatima ta mjesta i nigdje, ni na jednom mjestu nismo našli da je neko umjesto tih ljudi glasao", istakao je Petrić.

Naglašava da su u tom periodu, MUP-ovi izbrisali oko 4.500 osoba zbog smrti s Centralnog biračkog spiska, poništivši im prebivalište i matični broj.

"Ovi što pričaju da se na tom spisku nalaze mrtvi nemaju adekvatne podatke. Oni se po prirodi stvari tu, odnosno njihova imena moraju nalaziti. Ali, niko nikada nije pružio niti jedan dokaz ni na jednom mjestu da je neko glasao umjesto osobe koja je umrla", poručuje Petrić.

Osvrnuo se i na fotografije koje se pojavljuju u medijima s vrećama glasačkog materijala na ulicama.

"Te fotografije koje se pojavljuju pridaje im se nekakav značaj, bespotrebno. Naravno da se u kamione pakuju vreće, ogromna količina vreća. Tu se radi o 30.000 vreća različitih boja. Naravno, da se pakuju i bacaju u kombije i kamione. Pa, sedam kamiona je sedam dana po cijeloj BiH sakupljalo materijal. Što se tiče glasanja u automobilu, zakonom je propisano u određenim situacijama da ljudi koji ne mogu fizički da pristupe u prostorije na glasačkom mjestu glasaju ispred. Ta procedura se koristi i kod nas i u svijetu. I kod nas se koristila. Neko to fotografiše i kriminalizuje situaciju", kaže Petrić.

Kriminalizuje se, navodi, i broj nevažećih glasačkih listića. Po dosadašnjim podacima, ističe Petrić, broj nevažećih glasačkih listića je ili na nivou svih prethodnih izbornih ciklusa ili nešto manji za neke nivoe.

"Ta priča o bugarskom vozu je više lovačka priča. Ponekad nekome to zatreba i onda to medijski artikuliše i ponavlja. Nikada niko nije dostavio konkretno ime i prezime, mjesto i da je neko nešto uradio. Ili ako jeste, ako je bilo sumnje to se dostavlja nadležnim organima jer to su krivična djela. Ko je god imao kakvu sumnju uključujući i nas, nama što je došlo kao indicija, mi smo to proslijedili nadležnim tužilaštvima da to utvrde. Ne idemo mi sada, članovi CIK-a BiH po ulicama i tražimo ko možda nešto u kafani pije ili ispunjava tiket sportske prognoze ili glasački listić. To često više liči na lovačku ili ribolovačku priču", tvrdi Petrić.