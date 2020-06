Petronijević: Porodici mora biti odobren uvid u Mladićevo stanje

BEOGRAD - Beogradski advokat Goran Petronijević rekao je da Mehanizam za međunarodne krivične tribunale u Hagu nema pravo da krije od porodice zdravstveno stanje generala Ratka Mladića.

"Mehanizam mora da odobri i porodici uvid u pravo stanje stvari, ali može i da ih obaveže na čuvanje tajne u tom pravcu. Dakle, oni taj akt mogu da proglase poverljivim, odnosno, da im zabrane da o tome pričaju u javnosti", rekao je Petronijević, koji je i član advokatskog tima nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića.

Petronijević je naveo da, ukoliko porodica i odbrana ne mogu da dobiju takav izvještaj, njima su praktično ruke vezane jer nemaju kome da se žale.

"Od njih leka nema. Kome da ih tužiš? Jedino može da se prituže UN koje su ih i osnovale. Drugim rečima, za Tribunal nema suda, osim Božijeg", rekao je Petronijević za "Sputnjik".

On je istakao da je dobro što je o radu ovog tijela počelo da se raspravlja na pravom mjestu, odnosno, u UN, jer je to jedini način da istina o tome kako je to tijelo radilo izađe na vidjelo.

"Sama činjenica da je počelo raspakivanje celokupnog nezakonitog i protivpravnog rada Haškog tribunala i njegovog naslednika – Mehanizma, veoma je važna", konstatovao je Petronijević.

Pomoćnik ministra pravde Srbije Čedomir Backović rekao je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN, održanoj juče, da je Tribunal u Hagu doživotne kazne zatvora izricao suprotno svom Statutu i ukazao da se od porodice generala Ratka Mladića kriju službeni izvještaji o njegovom zdravstvenom stanju.

Backović je dodao i da statut Tribunala u Hagu propisuje da Pretresno vijeće prilikom određivanja zatvorskih kazni treba da ima u vidu opštu praksu izricanja takvih kazni u sudovima bivše Jugoslavije.

On je naglasio i da Srbija posebno insistira da za njene državljane koji su osuđeni pred Tribunalom važe isti uslovi za prijevremeno puštanje na slobodu nakon izdržane dvije trećine kazne zatvora.

Backović je podsjetio da većina molbi koje su državljani Srbije podnijeli predsjedniku Mehanizma za prijevremeno puštanje na slobodu, nakon izdržane dvije trećine kazne prvi put, prošle godine nije riješena.