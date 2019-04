Petronijević: Revizijom presude Karadžiću do drugačijeg sagledavanja optužnice

Komentari: 1

trump

Cackaju Srbi medu po guzi? Samo one dvoje izjave od Mladica i Karadzica da ce Muslimani nestati i da ako bude vojska radila sta predlaze skupstina da je to genocid. I sada sta je tu je ovoj put nije Srbija optuzena za UZP a ako bude revizija za to niko nemoze garantovati da nece u reviziji biti optuzena