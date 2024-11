Petronijević: Sud BiH sudi kao Haški tribunal - po pravilima, ne po pravu

ISTOČNO SARAJEVO - Advokat Goran Petronijević izjavio je da Sud BiH u procesu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika" Miloša Lukića počinje da sudi onako kako je sudio Haški tribunal, po pravilima, a ne po pravu.

Petronijević je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu rekao da je primjetna potpuna nespremnost Tužilaštva i zloupotreba procesnih prava koje Sud BiH toleriše, te da je to evidentno, prenosi Srna.

"Imamo izvor prava, što je zakon i taj izvor može biti i sudska praksa. Od prije dvadesetak godina u međunarodnom pravu, onaj ko je sebe smatrao najjačim, izmislio je i pravila kojima je zamijenio sve ono što se zove pravo", istakao je Petronijević.

Prema njegovim riječima, razlika između prava i pravila je u tome što iza pravila stoji sila, jednog ili više, a iza prava stoji saglasnost i dogovor da to što se dogovori, napiše se i poštuje.

"To je ogromna razlika. Ako vi zamenite pravo pravilima, vi ste srušili međunarodno pravo", rekao je Petronijević.

On je zamolio bilo kog pravnika da mu nađe u Bečkoj kovenciji koja reguliše diplomatsku aktivnost i diplomatsku saradnju između zemalja, shodno međunarodnom pravu, bilo kakvu instituciju koja na bilo koji način liči na instituciju visokog predstavnika.

"Izmišljanje te institucije, davanje joj ovlašćenja koja ne postoje i nisu moguća i praveći od nje substituciju za državne organe predstavlja rušenje države, iako oni smatraju da joj na taj način pomažu u funkcionisanju", rekao je Petronijević.

Prema njegovim riječima, postoji mogućnost, da kada se sklapaju međunarodni sporazumi, da se na određeno vrijeme formira organ koji nadgleda početak sprovođenja onoga što je dogovoreno, ali ništa više.

"Nadgleda i obaveštava međunarodni organ ili međunarodnu instituciju, u ovom slučaju Savet bezbednosti UN da li se to sprovodi ili ne i to je kraj. Sve preko toga su takozvana pravila. Ne pravo, nego pravila", pojasnio je Petronijević.

On je rekao da je rezultat toga ovakav nakaradni pravni sistem koji je formiran u BiH.

"Ovde sada imate i sudove i ustavne sudove i tužilaštva koji su formirani na osnovu pravila, ne na osnovu prava, pogotovo međunarodnog. To se do sada nije videlo. Globalizam pada, suverenizam dolazi, videli ste rezultate izbora u Americi, videće se rezultati izbora u Evropi", rekao je Petronijević.

Prema njegovim riječima, suvenerizam gazi i to je proces koji će za narednih pet godina izmijeniti konfiguraciju svijeta.

"Ovde u BiH, bojim se da depeša još nije stigla, da se nešto događa. Voleo bih da što pre saznaju da ono što su do sada radili i ono što se do sada ovde radilo, na polju kršenja prava, gaženje međunarodnog prava, više ne može da se radi", zaključio je Petronijević.

Nobilo: Tužioci sami sebi podmeću noge

Advokat Anto Nobilo izjavio je da su tužioci u postupku protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika" Miloša Lukića trebalo da prvog dana suđenja pribave originalni dokument Aneks 10 Dejtonskog sporazuma, koji je temelj ovog postupka.

"Zaista je impresivno kako tužioci sami sebi podmeću noge i onda mi tu trošimo dane i dane na nešto što je apsolutno tehničko pitanje koje je trebalo biti prvi dan riješeno. Međutim, tako je kako je", rekao je Nobilo novinarima u Istočnom Sarajevu nakon današnjeg ročišta pred Sudom BiH.

On je naveo da su tužioci trebali da se obrate vladama koje su potpisnice Dejtonskog sporazuma, od kojih većina ima original, da naprave ovjerenu fotokopiju i ne bi bilo nikakvih problema.

"Međutim, oni su se odlučili za nevjerovatnu egzibiciju, odnosno da idu na veb- stranicu Savjeta bezbjednosti gdje nema tog potpisanog sporazuma, nego samo parafiranog. Da bi dokazali da se radi o dokazu, onda su oni naredili službenicima Sipe da obave uviđaj i da im to `skinu`. To su proglasili kao istražnu radnju i pokušali legalizovati", rekao je Nobilo.

On je dodao da tužioci imaju problem što je istraga završena i to nisu mogli da naprave.

"To što službenici Sipe izvrše uvid u veb-stranicu, na taj način neće doći do originala dokumenta podobnog da bude dokaz u sudskom postupku. Mi se faktički bavimo tehnikalijama, jer pribaviti Dejtonski sporazum je tehničko pitanje. Tužilaštvo je moralo to pribaviti prvog dana kada je počeo ovaj postupak", naglasio je Nobilo.

