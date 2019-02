Petrović: Čeka se na dogovor Bošnjaka

BANJALUKA - Generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović izjavio je večeras da Bošnjaci treba da se dogovore ko će od njih učestvovati u vlasti na zajedničkom nivou i da se može očekivati da bošnjaki korpus kaže da li želi u vlast sa pobjednicima iz srpskog i hrvatskog korpusa.

"Bošnjački korpus ima neke bojazni od korpusa koji dolazi iz srpskog i hrvatskog dijela i zbog tih bojazni su osporili imenovanje predsjedavajućeg Savjeta ministara. Oni koji su sada na vlasti na zajedničkom nivou, a koji su u tehničkom mandatu trebali bi da kažu – stop, izgubili smo izbore i povlačimo se", rekao je Petrović za Alternativnu televiziju.

On je naglasio da bošnjaki političari moraju poštovati izbornu volju druga dva naroda i tražiti najmanji zajednički sadržilac da bi BiH živjela, jer se BiH ne može zamisliti bez izbornih pobjednika iz Republike Srpske, ili bez pobjednika iz reda hrvatskog naroda.

Petrović smatra da će EU i visoki predstavnik preduzeti neke mjere prema bošnjačkom korpusu koji ne želi da delegira učesnike vlasti na zajedničkom nivou.

"Bošnjački korpus, odnosno njegova vladajuća struktura nametnula je jednu više nacionalnu priču. Vidjeli ste ovo štoje bilo na Koševu /zviždanje predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i na pominjanje imena Republika Srpska/, vidjeli ste da postoji mržnja. Mi želimo da radimo, a ako oni to ne žele, već da prave konflikt, to je njihov problem. I oni će stagnirati, to je katastrofalno za njihovu budućnost", naveo je Petrović.

Govoreći o zajedničkom nastupu srpskih političkih partija u Sarajevu, Petrović je naveo da je SNSD spreman za zajedničko djelovanje, ali da to ne znači i da se dijele funkcije.

Petrović, koji je generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS), rekao da se u ovom sistemu mnoge stvari mogu unaprijediti, dodajući da u pojedinim dijelovima ima gubitaka, neracionalnog trošenja novca, ali i da se dugo godina nije ulagalo u određene objekte, a kao primjer naveo termoelektrane.

"Uzmimo termoelektrane `Ugljevik` i `Gacko` koje su instalisane snage od po 300 megavata. Sadašnja prozizvodnja u `Ugljeviku` je do 250 megavata, a u `Gacku` do 120 megavata i samim tim su im smanjeni prihodi. Da proizvode u skladu sa instalisanim snagama, kao što je to bilo polovinom osamdesetih godina prošlog vijeka, imali bi mnogo veće proihode", naveo je Petrović.

On je rekao da je potrebna modernizacija ili izgradnja novih termoblokova, za šta su se odlučili Vlada Republike Srpske i "Elektroprivreda Srpske", dodajući da se ovih dana definišu modeli kako da se to uradi.

Petrović je naveo da je donesena mjera o zabrani zapošljavanja u "Elektroprivredi Republike Srpske" jer postoji kadar unutar tog sistema koji se bolje može iskoristiti. On kaže da je uveden i sistem da zavisna preduzeća unutar ERS-a mogu da prave onoliko planova sa koliko novca raspolažu.

Govoreći o investiranju, on je podsjetio da će u ovoj godini biti ugovorena gradnja hidroelektrana "Buk Bijela" i "Dabar", obje u vrijednosti više od 600 miliona evra, kao i da se krenulo u pripremu potrebne dokumentacije.