Petrović: Ne znam ko će biti SDS-ov povjerenik za Doboj, niti me interesuje

DOBOJ - Obren Petrović, gradonačelnik Doboja kojeg je prije skoro dvije sedmice iz stranke isključio lider SDS-a Vukota Govedarica, a potom je raspustio Gradski odbor čiji je bio predsjesnik, izjavio je danas da ne zna ko će biti SDS-ov povjerenik za Doboj, niti ga to interesuje.

"Ne znam, niti me ne interesuje. Mi smo danas završili prostorije, pripremili ključ, i tako da će to neke službe predati nekome, a znači to me uopšte ne interesuje. Interesuje me dalji rad, zajedno sa Vladom RS, predsjednikom RS, tj. sada članom Predsjedništva BiH", izjavio je Petrović.

On nije želio da komentariše spekulacije koje su se pojavile na sjednici Glavnog odbora SDS-a, proteklog vikenda u Istočnom Sarajevu da je u kampanji potrošio stotine hiljada KM.

"Ja više nemam komentar oko tih njihovih pitanja. Ja gledam naprijed, i gledam kako ćemo mi u narednom periodu raditi... I mi smo nezavisni, i mi ćemo u petak imati sjednicu i Kluba odbornika (u Skupštini grada). Klub odbornika će biti... Djelovaće kao nezavisni, i tako ćemo izbore (za gradonačelnika) provesti. Naš nezavisni kandidat, zajednički će proći na izborima. I mi ćemo njima dokazati da mi radimo, i samo radom postižemo rezultate u Doboju, nikakvom pričom", kazao je Petrović.

Ko će biti ministar u Vladi RS iz Doboja, te kojim će ministarstvom upravljati u naredne četiri godine nije otkrio jer su kaže pregovori još uvijek u toku.

"Nama nije uopšte u prioritetu nikakvo ministarstvo, nama je u prioritetu izgradnja grada... Mislim da smo bespotrebno bili u opoziciji 13 godina... Mislim da će građani mnogo više osjetiti to naše jedinstvo i slogu u Doboju, nego što je sigurno to bilo u prošlom periodu", kazao je Petrović.

On je sa Draganom Bogdanićem, ministrom zdravlja i socijalne zaštite RS razgovarao sa Miloradom Živkovićem, direktorom bolnice "Sveti apostol Luka" o izgradnji nove bolnice, čija gradnja bi nakon isteka žalbenog roka mogla ozvaničiti do kraja godine.