Petrović: Podržavam Dodika, njegovu snagu i energiju koju pokazuje u radu

Gradonačelnik Doboja Obren Petrović i novoizabrani poslanik SDS-a u Parlamentu BiH sastao se danas u Doboju sa predsjednikom Republike Srpske i novoizabranim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, a nakon sastanka je poručio da podržava lidera SNSD-a, te snagu i energiju koju on pokazuje u radu.

Petrović je rekao da cijeni samo rad i da će Dodik imati njegovu podršku.

''Sigurno da ćemo ove četiri godine iskoristiti da dobijemo pomoć i Vlade Republike Srpske i Savjeta ministra", naveo je Petrović.

Infrastrukturni projekti, ali i visoka politika bile su teme sastanka Dodika sa Petrovićem.

Petrović je ponovio da njegova podrška SNSD-u u Parlamentu BiH nije upitna, te kazao da ga je u proteklih devet mjeseci Dodik posjetio više puta nego svi SDS-ovi ministri u Savjetu ministara BiH za protekle četiri godine mandata.

Petrović je potvrdio i podršku dva SDS-ova poslanika iz Doboja vlasti u Banjaluci, te dodao da vjeruje da će im se pridružiti i Mićo Mićić iz Bijeljine, te Milovan Bjelica iz Sokolca.

Milorad Dodik je kazao da očekuje podršku jos nekih SDS-ovih odbora iz ove regije.

Rekao je da sutra počinje izgradnja sportske dvorane i da očekuje od predsjednika da posjeti gradilišta.

"Predsjednik Dodik je izgubio u Doboju, nažalost čovjek koji je najviše pomagao je najlošije prošao'', rekao je Petrović.

Dodao je da ''mora imati ljude od akcije''.

''Siguran sam da će se to popraviti, moramo dati glasove koji pomažu gradu Doboju. Moramo imati ljude od akcije. Spreman sam da s predsjednikom radim u narednom periodu. Energija koju predsjednik Dodik ima je stvarno velika, mislim da će ovi ljudi u Sarajevu to iskoristiti", naveo je Petrović.

Naveo je da imaju odluku Skupštine od 180 članova, te da oni daju Dodiku podršku.

"Pozivam Miću Mićića i Cicka Bjelicu, da izvrše pritisak na GO da se to uradi. Mi predstavljamo sve građane Republike Srpske i sve one što poštuju Republiku Srpsku. Nemamo nikakvih zahtjeva već da se se nastavi podrška koju smo dosad imali", naveo je Petrović.