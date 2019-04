Petrović sjeda za kormilo dobojskog SNSD-a

DOBOJ - Bivši gradonačelnik Doboja Obren Petrović trebalo bi u naredna dva mjeseca da preuzme dobojski Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), potvrđeno je za "Nezavisne" iz te stranke.

Uroš Gostić, aktuelni predsjednik Gradskog odbora SNSD-a, rekao nam je da su on i Petrović o tome razgovarali još prije par mjeseci.

"Mi smo to dogovorili i mislim da je došlo vrijeme da se to i sprovede. To bi trebalo da se dogodi u naredna dva mjeseca", kazao nam je Gostić.

Podsjetimo, Petrović je dugogodišnji član SDS-a, a iz kojeg je izbačen u novembru prošle godine.

Nakon toga se sa još nekoliko poslanika u Narodnoj skupštini RS priključilo vladajućoj koaliciji.