Petrović zadovoljan: Dobar rezultat obaveza za bolji rad

TREBINJE – Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja, koji je bio i nosilac liste za Narodnu skupštinu RS, osvojio je najviše glasova u Republici Srpskoj od svih kandidata za narodnog poslanika, što je za njega, kako kaže, dobar rezultat, ali je Dodikova pobjeda značajnija kada se zna da je u Hercegovini između njega i Ivanića hiljade glasova razlike, a Željke Cvijanović zbog toga što joj je protivkandidat bio upravo Hercegovac Vukota Govedarica

On je istakao da su Milorad Dodik, Željka Cvijanović, kao i ostali sa lista za sve nivoe vlasti, očekivano dobili veliku podršku birača, jer su, kako kaže, svi dobri projekti Gornjeg Podrinja i Stare Hercegovine podržani od strane predsjednika RS i Vlade RS i tako će i u budućnosti biti.

“U izbornoj jedinici 9 smo napravili razliku od oko 13.000 glasova u korist Milorada Dodika i oko 4.800 za Željku Cvijanović, dok je u Trebinju ta razlika bila u Dodikovu korist oko 5.300 do 5.400 glasova, a za Željku Cvijanović oko 3.400 glasova, tako da su to dobri rezultati i Trebinje će dobijati projekte koje je i do sada dobijalo, jer nikada nismo imali odbijen nijedan projekat koji je došao kod njih na sto”, kazao je Petrović, dodavši da lokalne zajednice koje ne šalju projekte moraju znati da ne mogu očekivati njihovu realizaciju.

On je podsjetio da je prvi put u istoriji Ljubinja Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio pobjedu, ali su odlični rezultati ove stranke osvojeni i u drugim opštinama Hercegovine, poput Nevesinja, gdje je osvojeno 55 procenata, ali i u Gacku, Bileći, Foči, Kalinoviku, Rudom, Čajniču, Višegradu.

“Građani su se za nas opredijelili zato što su vidjeli da hoćemo da radimo, a naša je obaveza da pratite da li radimo i da li je to dovoljno za građane”, rekao je Petrović, koji je na pitanje da li će ga ovako dobar rezultat odvesti u Banjaluku odgovorio da se to “dogovara unutar kuće”, odnosno, unutar SNSD-a, na čelu sa Miloradom Dodikom, jer je najbolji međusobni dogovor, a ne lični interesi.

Dodaje da su kandidati SNSD-a pokazali i ovaj put da su “sišli među ljude”, za razliku od mnogih političara koji ne prepoznaju problem običnog čovjeka, već samo pričaju i ne nude rješenja.

On dodaje da je najvažnije da su izbori protekli u mirnoj atmosferi i da su građani u velikom broju izašli na izbore, a da ovako dobar rezultat sve u SNSD-u obavezuje da rade još više, kako bi više koristi imali i građani, koji su, prema njegovim riječima, ovim pokazali da žele čvrstu vezu sa Banjalukom, Srbijom, Srpskom pravoslavnom crkvom…