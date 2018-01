Petrovića žele u bh. parlamentu, Govedaricu za predsjednika RS

DOBOJ - Gradonačelnik Doboja Obren Petrović želi da političku karijeru nastavi u Sarajevu jer ga je vrhu stranke ovdašnji Gradski odbor SDS-a predložio kao kandidata za poslanika u parlamentu BiH.

Naime, nakon sjednice dobojskog SDS-a, na čijem je on čelu, u centralu te stranke upućeno je obavještenje.

"Obavještavamo vas da je na sjednici Gradskog odbora SDS-a Doboj, a u cilju priprema za predstojeće opšte izbore 2018. godine, jednoglasno predložena i usvojena odluka da se kao kandidati predlažu za predsjednika RS Vukota Govedarica, a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ispred Izborne jedinice 2 Obren Petrović", navodi se u dokumentu koji je dostupan na sajtu.

Vukota Govedarica, lider SDS-a, rekao je u petak za "Nezavisne" da se ova stranka trenutno bavi kandidaturama za dvije važne funkcije, predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH, a što se tiče kandidata za Narodnu skupštinu RS i parlament BiH - o njima će se odlučivati u drugoj fazi ovog procesa.

S obzirom na to da se liste podnose polovinom godine, kaže Govedarica, ima vremena da se stranka time pozabavi, a kandidati koji će se interno dogovarati biće oni koji mogu da dobiju povjerenje građana.

"Obren Petrović je više puta pokazao da uživa povjerenje građana i da može da doprinese listi SDS-a, te da Doboj koji je zaista bastion SDS-a može da donese glasove SDS-u na izborima za predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH", kazao je Govedarica.

U to nije uvjeren Vasilije Šajinović, lokalni političar i najoštriji kritičar Petrovićevog lika i djela, koji smatra da SDS rizikuje stavljajući ga na listu, a sumnjivo mu je i "istrčavanje" dobojskog SDS-a sa kandidaturom.

"Ako je siguran da njegov predsjednik može biti kandidat, što bi 'istrčavao' SDS Doboj? Ja mislim da je to neozbiljan prijedlog. Mislim da SDS puno rizikuje stavljajući Petrovića. Znaju oni ko im može donijeti glasove, a ko ne može. Petrović je poslastica za protivničke kandidate", smatra Šajinović.

Petrović, koji je na čelu Doboja više od 15 godina, navodno već lobira za svoje mjesto na listi, a to se da naslutiti s obzirom na to da su neformalni sastanci Saveza za promjene u utorak i srijedu održani u Doboju.

Petrović nam se nije javljao u petak na telefon kako bismo čuli njegov komentar.

O njegovoj kandidaturi za bh. parlament govorilo se i 2014, ali su tada u vrhu SDS-a izostanak s liste pravdali time da on nakon poplava ima puno obaveza i prečih stvari, te s obzirom na to da dobro kotira u ambasadama zemalja EU i ima prijatelje u regionu - to pokušavaju da iskoriste kako bi sanirali što prije Doboj.