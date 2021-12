Pič: Britanija neće dozvoliti urušavanje jedinstvenih Oružanih snaga BiH

SARAJEVO - Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić i načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general-pukovnik Senad Mašović razgovarali su danas sa specijalnim izaslanikom britanskog premijera za zapadni Balkan Stjuartom Pičom o trenutnoj političkoj krizi u BiH i njenom uticaju na odbrambeni sistem.

Pič je kroz raniju dužnost koju je obavljao, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, i susrete sa ministrom odbrane BiH i načelnikom Zajedničkog štaba upoznat sa stanjem u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama.

Podžić i Mašović danas su izrazili zadovoljstvo imenovanjem generala Piča na funkciju specijalnog izaslanika Vlade Ujedinjenog Kraljevstva za zapadni Balkan te su zahvalili na sveukupnoj pomoći koju pružaju Bosni i Hercegovini i njenim oružanim snagama.

Pič je naglasio da Vlada Ujedinjenog Kraljevstva čvrsto podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH i jedinstvene Oružane snage koje su se nebrojeno puta do sada dokazale u međunarodnim misijama i drugim aktivnostima u zemlji i regiji.

"Vlada UK će i dalje pružati punu podršku i pomoć i neće dozvoliti urušavanje tih institucija", naglasio je general Pič.

Takođe, istakao je da se kroz izgradnju jedinstvenog odbrambenog sistema u BiH stvaraju i bolji uslovi za ostanak i život mladih ljudi, saopšten je iz Kancelarije za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.

Pič se danas u Sarajevu sastao u sa Kristijanom Šmitom, visokim predstavnikom, kojeg RS ne priznaje, te američkim ambasadorom Erikom Nelsonom.

U njegovoj pratnji bio je britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Metju Fild.

Ambasada SAD u svojoj Twitter objavi poručila je da se raduju zajedničkom radu s Pičom i ambasadorom Fildom, kao i visokim predstavnikom Šmitom na "očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine te podršci institucijama i građanima u borbi protiv korupcije i unapređenju reformi potrebnih za bolje ekonomske perspektive".

"Budućnost BiH je u evroatlantskoj zajednici", zaključeno je na sastanku.

Welcome to, Sir Stuart Peach. Looking forward to working together with you, Amb @MattFieldUK and @OHR_BiH on safeguarding sovereignty & territorial integrity & in supporting inst. & citizens in tackling corruption & advancing reforms needed for better economic prospects. pic.twitter.com/xH3D4PPoT5