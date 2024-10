Pilot projekat: Skeneri položili probu, treba da budu na svim glasačkim mjestima

BANJALUKA, SARAJEVO - Nakon sprovođenja pilot-projekta na proteklim lokalnim izborima korištenjem novih tehnologija, nema nijedan razlog da se ovaj sistem na narednim lokalnim izborima ne primijeni na većini, ako ne na svim biračkim mjestima, saglasni su stručnjaci.

Irena Hadžiabdić, predsjednica Centralne izborne komisije BiH, "Nezavisnim novinama" je potvrdila da su zadovoljni preliminarnom analizom kako su prošli izbori, ali da će za detaljnu analizu biti potrebno neko vrijeme da se ispitaju svi uređaji koji su bili korišteni ponaosob.

"Ali ono što ja mogu reći sada je da su tehnologije radile i uspjeli smo da završimo izbore korištenjem novih tehnologija, što je za nas prvi test koji je značajan. A nakon što detaljno analiziramo uređaj po uređaj moći ćemo reći više", istakla je ona.

Prema njenim riječima, pokazatelji idu u dobrom smjeru, a posebno je značajno to što su, kako je rekla, rezultate glasanja dobili u roku od 10 minuta nakon zatvaranja biračkih mjesta.

"To je za nas najveći uspjeh novih tehnologija u ovom momentu", rekla nam je ona.

Hadžiabdićeva je takođe istakla da je jako važno da su se građani, koji su se praktično prvi put susreli s ovakvim načinom glasanja, dobro snašli i da je sve proteklo uspješno.

"Birači su uspjeli da koriste tehnologiju na dan izbora, osim u dva slučaja, na dva biračka mjesta u Tuzli, ali to su bili opravdani razlozi zbog kojih smo donijeli odluku da tamo odustanemo od korištenja nove tehnologije", naglasila je ona.

Vehid Šehić, bivši predsjednik CIK BiH i predsjednik Udruženja građana "Pod lupom", je "Nezavisnim novinama" rekao da bi skeneri morali da budu uvedeni na narednim opštim izborima na barem 95 odsto biračkih mjesta, odnosno svuda gdje je moguće obezbijediti kvalitetnu internet vezu.

On je rekao da su njihovi posmatrači evidentirali da je i glasanje putem skenera i identifikovanje birača putem biometrijskih podataka bilo uspješno u više od 98 odsto slučajeva.

"Dakle, ne vidim više nijedan razlog da se to ne uvede. Nema više izgovora. Jedino što se može još reći da bi to bilo skupo, ali to je novac građana BiH i nije skupo sve ono što će zaštititi volju građana", rekao nam je on.

Prema njegovim riječima, da bi se izbjeglo da se ne dođe u situaciju da ne bude dovoljno vremena za uvođenje novih tehnologija, odmah treba početi s aktivnostima da se novac uvrsti u naredni budžet.

"S obzirom na to da će to vjerovatno biti tender međunarodnog karaktera, potrebno je da se u budžet za sljedeću godinu predvide neophodna finansijska sredstva", kaže Šehić.

Prema njegovim riječima, potrebno je da nevladine organizacije i mediji ovu temu drže aktuelnom i na taj način izvrše pritisak na političare da ne sprovode opstrukcije.

"Mi živimo u državi u kojoj nas ništa ne smije iznenaditi jer oni politiku smatraju svojim privatnim ličnim interesom. Sigurno će pokušavati da se pravdaju na način da nema dovoljno finansijskih sredstava, ali ne smijemo odustati. To je u interesu građana, a interes političkih stranaka nas je i doveo u ovu situaciju", rekao je Šehić.

Prema njegovim riječima, i ovi protekli izbori su pokazali brojne neregularnosti, poput neprimjerenog postupanja pojedinih članova biračkih odbora za koje Šehić tvrdi da su radili po nalogu nekog političkog subjekta.

"Osim toga, nikada nije bilo veće kupovine glasova nego na ovim lokalnim izborima", rekao je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.