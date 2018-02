Pismom namjere (ne)prenose se nadležnosti

BANJALUKA – Ustupanjem supervizije nad bankama u RS Centralnoj banci BIH vlast u RS je prenijela još jednu nadležnost s entitetskog na državni nivo, što je pokazano u dopunjenom Pismu namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu, tvrdi Dragan Čavić, predsjednik NDP-a.

On, naime, tvrdi da je još tokom skupštinske rasprave o Izmjenama i dopunama Zakona o bankama RS predvidio da će RS ustupiti tu nadležnost na nivo BiH.

"To što kaže ministar (Zoran Tegeltija, ministar finansija RS) nije tačno. Kad jednog dana dođe Centralna banka i izvrši superviziju naših banaka sjetite se ovog što sam vam danas rekao. To je uslov za aranžman, i zato su to potpisali", kaže on.

On je još dodao da su ga srpski članovi Upravnog odbora CB BiH informisali da je guverner mimo njihovog znanja sam sebi dao pravo da potpiše memorandum o tome.

Tegeltija, pak, tvrdi da nikakvog prenosa nadležnosti nema i da se u to, kako kaže, može uvjeriti svako ko ode na sajt Ministarstva i pročita Pismo.

Tegeltija tvrdi da je Pismo samo usklađeno s novim Zakonom o bankama usvojemim 2016. godine, kojim su entitetske agencije za bankarstvo dobile nadležnost za rekonstruisanje banaka.

"CB BiH nikakvu mogućnost nadzora niti će imati, niti ima bilo kakvog prenosa nadležnosti. Ona samo ima uvid, poslovni računi banaka se svakako nalaze nalaze pri CB i ona može jako dobro da vidi situaciju", rekao je on.

Ono što se, kako kaže, jedino mijenja jeste to da će se razmjenjivati podaci kako bi se spriječila bilo kakva zloupotreba u bankama i spriječilo da eventualni pad neke banke ugrozi finansijski sistem bilo u entitetima, bilo u BiH.