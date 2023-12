Pitali smo građane po čemu će pamtiti 2023. i šta očekuju od 2024?

BANJALUKA - Dok se opraštamo od 2023. i dočekujemo 2024. godinu, svi potajno očekujemo da nam novo ljeto donese sve što prethodno nije.

Zdravlje, ljubav, sreću i novac žele svi građani, ali naravno da svako od njih ima i neke skrivene želje koje, bar zasad, želi da ostavi samo za sebe, kako bi im se, ukoliko bi se ostvarile, onda još više obradovali.

Godina na izmaku, ako pogledamo u globalu, bila je izuzetno teška.

Na više strana svijeta i dalje se vode ratovi i druge vrste sukoba, glad i siromaštvo postali su svakodnevica, a države se utrkuju kako u vojnom razvoju, tako i u tehnološkom.

Za BiH stara priča. Međusobna politička prepucavanja stavila su u drugi plan svakodnevne probleme građana, veliki broj njih privremeno ili zastalno već je napustio državu, a mnogi se spremaju na isti put.

A kako sada stvari stoje, čini se da toga neće nedostajati ni u 2024. godini, koja je uz to još i izborna.

Građani sa kojima smo imali priliku da razgovaramo 2023. godinu gledaju i kao dobru i kao lošu. Očekivanja im nisu prevelika ni za narednu, reklo bi se, u skladu sa stanjem na terenu.

"Nije mi se ništa dobro desilo, mislim da neću ni po čemu baš dobrom", kaže Barbara, odgovarajući na pitanje po čemu će pamtiti 2023. godinu.

Što se tiče iduće godine, poručuje da od nje očekuje sve što nije dobila od ove.

"Najviše para, to je to, zdravlja imam, svega imam, samo pare fale", dodaje Barbara.

Dragana i Boru, bračni par iz Doboja, sreli smo na ulicama praznično okićene Banjaluke.

U razgovoru sa njima o tome šta je za njih obilježilo odlazeću godinu, Dragan nije krio zabrinutost zbog dešavanja u svijetu, ali i kod nas.

"Sve neko iščekivanje, misliš biće bolje, ali nekako nisam baš optimista, ali evo, valjda će biti bolje u idućoj godini. Za narednu godinu ja vjerujem da će nešto biti", kaže Dragan.

Za njegovu suprugu, sa druge strane, problema nema.

"Za mene nema problema, nema ni za njega, on se šali. Optimisti smo da bude dobro, da bude još bolje", dodaje Bora, na šta se Dragan uključio riječima da je tačno da je za njih 2023. godina bila jako dobra.

"Konkretno, za nas dvoje nema problema. Ali treba biti realan i posmatrati i druge ljude, koji očekuju da bude bolje. To je bitno, nije bitno samo da bude meni dobro, već i onome tamo i on bi isto to volio", zaključio je Dragan.

Jovana će ovu godinu pamtiti po društvu i poslovnim uspjesima.

"Samo to? Pa samo to", kaže ona.

Na pitanje "Nezavisnih" da li joj je 2023. godina bila uspješna u svakom smislu, pa i ljubavnom, odgovara:

"Pa u ljubavnom i ne baš, ali u ovim ostalim da."

Upravo je ljubav, kako dodaje, nešto što očekuje od 2024. godine.

"Pa, eto, da bude uspjeha u ljubavnom smislu", navodi Jovana.

Svoje želje i očekivanja za "Nezavisne novine" iznijela je i Maja Đurić. Prema njenim riječima, prvo što je asocira na 2023. godinu su ljudi koje je upoznala i sreća.

"U idućoj godini želim sve isto što je bilo i u ovoj", jasna je Maja.

Bilo je i građana koji su imali i druge razloge po kojima će pamtiti ovu godinu.

"Po uspjesima Partizana i sve najbolje ovo što se dešava mojoj porodici. Isto tako, kada je u pitanju iduća, prije svega želim da Partizan uđe u Final 4 i da osvoji Evroligu", poruka je Borisa iz Banjaluke.

Zanimljiv komentar dao nam je i Danijel Zvonar.

"Kupio sam motor, sve je super, živi i zdravi, šta da kažem", kaže Danijel, koji po pitanju očekivanja od 2024. godine ne želi ništa manje.

"Očekujem isto pozitivno, da budemo živi i zdravi", dodao je on.

