Pitali smo lidere opozicije po kojem zakonu izlaze na lokalne izbore

BANJALUKA – Poziv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i vladajućeg SNSD-a da stranke iz Srpske ne učestvuju na lokalnim izborima "po zakonima, odnosimo odlukama koje je predložio Kristijan Šmit", a kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u BiH, samo je predstava za naivne u kojoj nećemo učestvovati.

Ovo je jednoglasna poruka lidera opozicionih stranaka iz Republike Srpske, koji su za "Nezavisne novine" potvrdili da će na lokalne izbore u BiH, a koji su zakazani za 6. oktobar, izaći po Izbornom zakonu BiH, jer je, kako kažu, to jedini zakon koji je na snazi i koji postoji u ovom trenutku.

Milan Miličević, predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS), istakao je i da se predstavnici ove partije neće odazvati ni pozivu na sastanak svih partija iz Srpske, koji je za ponedjeljak 20. maj, najavio Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS i lider Ujedinjene Srpske.

"Poziv na blokadu izbora i poziv na sastanak oko izbornog zakona vidim samo kao izlaznu strategiju i alibi za SNSD da uradi ono što je svejedno planirao, a to je da se prijavi na izbore po pozivu Centralne izborne komisije BiH. Oni sada samo žele da taj postupak opravdaju time kao da se navodno moraju tamo prijaviti, zbog toga da spašavaju Republiku Srpsku, jer su oni su već prije dva dana izjavili da su SDS i opozicija navodno napravili neki dogovor sa Bošnjacima da podijelimo Srpsku po gradovima i opštinama, što je potpuna besmislica. U toj predstavi, u koju zaista ne mogu da povjerujem da neko vjeruje, ne želimo da učestvujemo, jer nismo bili akteri koji su pozvani ni prilikom uobličavanja i nastanka Izbornog zakona Republike Srpske, nego je on stavljen minut do 12 pred poslanike", rekao je Miličević za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, ovo je nastavak licemjerne politike od strane vlasti, u kojoj se ne poštuju Narodne skupštine Republike Srpske.

"Nažalost, to se desilo desetine puta, da se odluke koje usvoji ili donese Narodna skupština ne sprovode ili se zaboravljaju kao da nikada nisu donesene. Tako da, nekada, iako smo imali dobru namjeru da razgovaramo, sada je zaista više nemamo, jer sa onim ko vas prevari jednom, dva, tri, pet puta, zaista ne vrijedi više razgovarati", zaključio je predsjednik SDS-a.

Ovim stavovima pridružuju se i iz Partije demokratskog progresa (PDP).

"Besmisleno je komentarisati izjave pogubljenih i nedosljednih režimskih vladajućih politika. Jedan dan izlaze na izbore, drugi dan ne izlaze, treći dan ih odlažu, četvrti dan gutaju žabe… izgubljeni u vremenu i prostoru, vječito tražeći izgovore za svoje neuspjehe, lazni patriotizam i obmane", poručio je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Na bazi svega, ističe da nema namjeru ni da se odaziva na zajednički sastanak.

"Nemam namjeru biti dekor u tom providnom igrokazu političkih štetočina koje su sve učinile godinama da blokiraju donošenje pravila za fer i poštene izbore", naveo je lider PDP-a za "Nezavisne novine".

I prvi čovjek Pokreta Za pravdu i red, Nebojša Vukanović, kaže da mu "ne pada na pamet da spašava Milorada Dodika".

"Milorad Dodik se valja u sopstvenom blatu. Prije nego što je natjerao Žunića i svoje poslanike da predlože Izborni zakon RS i donose odluke koje ne mogu da se sprovedu, trebao je da razmisli i da ne ponižava Narodnu skupštinu RS. Ovo nije izuzetak ili greška, ovo je jednostavno postalo pravilo, jer donosili su odluke poput nepoštovanja odluka Ustavnog zakona BiH, osnivanje Agencije za lijekove itd, a onda te odluke postaju mrtvo slovo na papiru, kao nekada referendum", navodi Vukanović za "Nezavisne novine", te dodaje:

"Mi smo ih tokom rasprave više puta upozoravali da ne postoji ni teorijska mogućnost da se lokalni izbori u Republici Srpskoj sprovedu po Izbornom zakonu RS. Da je njemu (Dodiku) bilo iskreno stalo do izmjena izbornog zakona, on bi nakon svih onih kriminalnih dešavanja iz prošlosti, pogotovo iz 2020. godine kada je bilo kontrolno brojanje, pozvao sve aktere da se dogovore oko izmjena izbornog zakona".

Vukanović kaže da se neće odazvati na sastanak niti će prihvatiti Dodikovu ideju da ne izađu na izbore.

"Dok nas zove da ne izađemo na izbore, SNSD je već počeo prikupljati materijale i prijavljuje se. Oni samo traže alibi za svoj poraz i kapitulaciju. Lista za Pravdu i red je izlazila na izbore po važećim zakonima, a sada je to Izborni zakon BiH. Ja sam saglasan da taj zakon ima brojne manjkavosti, jer prije svega nema skenera i video nadzora na svakom biračkom mjestu, ali mi nemamo toliku jačinu da utičemo na procese i pravila i mi ćemo izaći na izbore", naglasio je Vukanović.

Pozivu se neće odazvati ni Narodni front.

"Sve stranke u vlasti već su i same ušle u proces prijave za izbore prema pravilima koje je raspisala CIK BiH. Oni žele da se sakriju iza opozicije, jer će sutra reći, evo opozicija učestvuje, pa moramo i mi", naglašava Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta,.

Podsjeća da njeni poslanici nisu ni glasali za usvajanje Izbornog zakona RS.

"Zato nemamo ni obavezu da ga čekamo. Mi se prijavljujemo po važećem Izbornom zakonu BiH i za nas tu nema dileme. A odazivati se pozivu ljudi koji samo žele naći način kako da se izvuku iz sopstvenih laži, zaista nismo glupi da im opozicija posluži kao takav alibi", kazala je Trivićeva za "Nezavisne novine", dodajući:

"Ajde da uzmemo u obzir hipotetički, da stranke u Republici Srpskoj odbiju da se prijave na izbore. Pa zar zaista mislite da bošnjačke stranke koje su u Srpskoj ne bi izašle na izbore po zakonu koji je na snazi. Šta tek tada rizikujemo. Niko neka ne sumnja da će se izbori ovdje provesti".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.