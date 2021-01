"Pitanje statusa Srpske bazirati na afirmaciji prava na samoopredjeljenje"

BANJALUKA - Ujedinjena Srpska dostaviće svim partijama u Republici Srpskoj prijedlog da se pitanje statusa Srpske bazira na afirmaciji prava na samoopredjeljenje koje ona ima prema povelji UN i svim evropskim konvencijama i da ta odluka bude ugrađena, ne samo u partijska dokumenta, već i u odluke Narodne skupštine, rekao je predsjednik ove stranke Nenad Stevandić.

Stevandić je naglasio da to mora da bude stalna bitka za afirmaciju i čuvanje prava Srpske na samoopredjeljenje jer je to jedina zaštita i ne može se čekati da neko pripremajući, što javno što tajno, napade na Srpsku dovede do novih sukoba sa nesagledivim posljedicama.

"Ako iz BiH budu došle poruke ljubavi, uvažavanja i saradnje mi ćemo svoje opredjeljenje iskoristiti da ostanemo u BiH i gradimo zajednički život. Ali svakako ćemo to svoje pravo afirmisati i zadržati po povelji UN i svim evropskim konvencijama. To ne može da bude samo odgovor na stalne provokacije i najave ratova koje lider SDA Bakir Izetbegović često pominje. NJegov život je posvećen nekom budućem sukobu sa Srpskom", rekao je Stevandić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska ne može da čeka i ona će pitanje svog statusa morati da stavi na mjesto broj jedan.

"Želimo da sačuvamo Srpsku jer je to garancija našeg mira i opstanka, ali i mira u BiH", poručio je Stevandić.

Govoreći o odluci Centralne izborne komisije /CIK/ da poništi izbore u Doboju i Srebrenici, Stevandić je naveo da je potpuno evidentno da Izetbegović sa većom ili manjom podrškom međunarodnih centara i establišmenta u Federaciji BiH u suštini upravlja Izbornom komisijom, te da pokušava da upravlja i političkim procesima, a želi da upravlja i budućnošću i mirom u BiH.

On smatra da bi Izetbegovićeva fašisoidna izjava da su Srbi loš narod u svakom normalnom društvu izazvala zajednički odgovor političkih partija iz Srpske i dovela do odlučnosti i jedinstva.

"Umjesto toga, kolege iz SDS-a i PDP-a su kao odgovor Izetbegoviću ponudile nastavak svojih okršaja sa vlastima Srpske usmjeravajući sve svoje aktivnosti na dalje napade na srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika", rekao je Stevandić.

On je naveo da je bošnjački narod, kao svi drugi, dobar narod i zabrinut je kao i Srbi za budućnost, ali da je na Bošnjacima da odluče da li im je prihvatljivo to što radi i nudi Izetbegović.

Zamjenik predsjednika Ujedinjene Srpske Siniša Vidović rekao je da je nelegitimni CIK uz pomoć dva predstavnika Srba pokušao prvo da eliminiše Ujedinjenu Srpsku iz izbornog procesa, a da su sada posao završili poništavanjem izbora u Doboju i Srebrenici.

"To je, vjerovatno, pokazna vježba za parlamentarne izbore 2022. godine kada bi mogli da ponište rezultate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH u slučaju da ne prođe njihov kandidat", naveo je Vidović.

Član pravnog tima Ujedinjene Srpske Jelena Šljokavica smatra da je odluka CIK-a o Doboju i Srebrenici nezakonita, paušalna i nerazumljiva. Ona je naglasila da je nedopustivo da postupajući organi donose ovakve odluke koje se ne zasnivaju na procesnim i materijalnim stavkama, kao ni na pravilima struke.

Ona očekuje da će Apelaciono vijeće Suda BiH odlučiti po žalbi u skladu sa strukom i postupiti u skladu sa procesnim i materijalnim stavkama.

CIK je nedavno donio odluku o poništavanju izbora održanih 15. novembra na 26 redovnih biračkih mjesta i dva biračka mjesta u odsustvu u Osnovnoj izbornoj jedinici Srebrenica za nivo načelnika i Skupštine opštine. Izbori su poništeni na 89 redovnih biračkih mjesta u Osnovnoj izbornoj jedinici Doboj za nivo gradonačelnika i Skupštine grada.