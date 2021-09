Plan za zaštitu od katastrofa kupi prašinu u ladici Parlamenta

SARAJEVO - Iako građani Federacije BiH godišnje za zaštitu od prirodnih i drugih katastrofa uplaćuju 27 miliona KM, Federacija BiH još od 2018. godine nema usvojen progam razvoja zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara i drugih nesreća u tom entitetu.

Vlada FBiH je u maju 2018. godine uputila Prijedlog programa razvoja zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća od 2018. do 2025. godine Parlamentu FBiH, koji u protekle tri godine niti je razmatran, niti usvojen.

Iz Ureda revizora FBiH takođe su reagovali na ovo, kazavši da ovaj program ima posebnu važnost jer utiče na realizaciju planiranih projekata koji se finansiraju iz posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, što može djelovati na sigurnost ljudi i materijalnih dobara i otklanjanje posljedica od prirodnih i drugih nesreća.

"Njegovo usvajanje bitno je i iz razloga što, prema članovima 173. i 174. Zakona o zaštiti i spasavanju, kantoni donose svoje programe i planove, koji moraju biti usklađeni s federalnim programom i federalnim planom, a općine donose svoje, usklađene s kantonalnim", kažu revizori.

Parlamentarci kažu da taj dokument nisu ni vidjeli, te da je on, vjerovatno, završio u nekoj od ladica u ovom zakonodavnom tijelu.

Aner Žuljević (SDP), delegat u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne novine" ističe da ovaj dokument nije bio ni na jednom od dva federalna doma, te da je to nagradno pitanje za vladajuću većinu zašto nije tako bitan dokument svoje vlade bila spremna staviti na razmatranje.

"Fadil Novalić, premijer FBiH, čak i u momentu pitanja odgovornosti za ove požare koji su bili branio se činjenicom da je on taj dokument poslao u Parlament. Nemamo taj dokument, on je i zakonska obaveza, po njemu se i postupa i on praktično definiše i kadrovske, i finansijske, i logističke postavke tog sistema, tako da ne znam, jer nagađao bih da kažem zašto ga nije bilo u Parlamentu", kazao je Žuljević.

Ističe da se novac od građana koji se prikupi za tu namjenu ne troši sistematično, zakonski i u skladu sa programom, koji bi trebalo da ima svoje predviđene aktivnosti i ciljeve i da se može pratiti metodološki.

"Zato se mi nalazimo u situaciji koja je čista anarhija. Ljeti pričamo o kanaderima, do prve kiše, a čim padne snijeg, pričamo o grtalicama, a u martu, kada počnu poplave, nemamo čamaca i mi se vrtimo po godišnjim dobima i u svakom godišnjem dobu imamo neku od ozbiljnih zamjerki da su građani prepušteni sami sebi u borbi od prirodnih nesreća, a pare uplaćuju", kazao je Žuljević.

Na pitanje gdje odu te pare i da li neko postavlja pitanje o tome, Žuljević kaže da je vrlo lako provjeriti gdje odu pare, to je priča o turističkim atrakcijama koje je bivši, a danas suspendovani predsjednik Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak često u svojim medijskim istupima znao promovisati, a to su oni kvadovi i razne stvari koje vrlo male koristi imaju za spasavanje ljudi.

Adnan Efendić, šef Kluba SDA u Predstavničkom domu FBiH, za "Nezavisne novine" kaže da oni taj plan nikad nisu dobili, te da ne zna da li je materijal dostavljen Parlamentu i kompletiran.

"Svaki plan je dobar i bolji je nego da ga nema, a svakako ćemo insistirati da vidimo šta je s tim materijalom, je li u Parlamentu", rekao je Efendić.

Zdenka Džambas (HDZ), delegat u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne novine" kaže da je to materijal još iz prošlog saziva i da je očigledno u nekoj ladici.

"Najtužnije mi je bilo u vrijeme požara da plaćemo i tražimo od Crne Gore da pošalje svoj er traktor, jer mi nemamo ništa, a sve je to već plaćeno. Gledala sam vatrogasce u Stocu, idu vozilom starim 40 godina, nose po 20-30 litara vode na leđima, a tom vodom ne može se ni roštiljska vatra ugasiti", zaključuje Džambasova.