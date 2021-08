Platili tri miliona KM penala zbog neiskorištenog kredita

SARAJEVO - Budžet Federacije BiH za prošlu godinu revizori su ocijenili s rezervom s obzirom na to da su uočili brojne manjkavosti, posebno kod donošenja uredbe Vlade FBiH kojom je omogućena pomoć privrednim subjektima usljed pandemije virusa korona.

Takođe, problem je i to što je Federacija platila i taksu na nepovučena sredstva u 2020. godini u iznosu od 3.158.099 KM, a ukupan iznos nepovučenih kreditnih sredstava, za koja je ugovorena i plaća se taksa, zaključno s 31.12.2020. godine bio je 660.602.355 KM.

O svemu ovome parlamentarci nisu spremni raspravljati i kada se desi da revizorski izvještaj dođe na dnevni red, kao da nema volje da se o tome razgovara.

Formiran je i Odbor za ispitivanje budžetskih korisnika čiji izvještaji su ocijenjeni negativno i s rezervom i koji iz godine u godinu imaju milionske gubitke, a on je radio tek dva mjeseca i sada se odmara, iako su revizori tokom jula i avgusta uputili veliki broj revizorskih izvještaja u javnost, a većina njih nije dobila pozitivnu ocjenu.

Prilikom izvršene revizije budžeta FBiH za 2020. godinu uočeno je da planiranje i donošenje budžeta FBiH za 2020. godinu i izmjena i dopuna budžeta FBiH za 2020. godinu nije u cijelosti vršeno u skladu sa Zakonom o budžetu u FBiH, budući da su planirani realizirani prihodi manji za 422.632.552 KM, a rashodi za 778.725.361 KM. Nisu planirana sredstva za izmirenje dospjelih obveza temeljem pravomoćnih presuda i sudskih rješenja o izvršenju iz prethodnih razdoblja u iznosu od 42.505.544 KM.

Revizori su utvrdili da izvještaj o budžetu FBiH nije sačinjen shodno Zakonu o budžetu u FBiH, budući da nije usklađen sa sadržajem i klasifikacijama računa budžeta te ne sadrži sve informacije i podatke propisane ovim zakonom.

"Nisu data objašnjenja većih odstupanja niti su u izvješću prezentirane sveobuhvatne informacije o planiranim i realiziranim mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom kovida-19", stoji u izvještaju revizora.

Takođe, planiranje i realizacija dijela sredstava tekućih i kapitalnih transfera nije izvršena u skladu sa zakonom.

"Raspodjela jednog dijela transfera nije izvršena s jasno utvrđenom svrhom dodjele, mjerljivim kriterijima, transparentno, a s korisnicima nisu zaključeni ugovori kojima bi se regulirala međusobna prava i obveze", zaključili su revizori.

Revizori su konstatovali da se prilikom donošenja uredbe nije vodilo računa o smanjenju broja zaposlenih koje je nastupilo znatno prije 30.9.2020. godine, odnosno od proglašenja stanja nesreće, niti o razlozima koji su doveli do toga, kao ni o pomoći svim zaposlenima kojima je, naredbama Kriznog stožera FBiH, bilo ograničeno ili zabranjeno djelovanje.

"Konstatirano je da je od proglašenja stanja nesreće do 30.9.2020. godine došlo do značajnog smanjenja broja zaposlenih kod većeg broja korisnika kojima su sredstva odobrena. Jedna od namjena financijske potpore jeste i financiranje troškova poslovanja, koji se ne mogu dovesti u izravnu vezu s očuvanjem radnih mjesta. Osim toga, mogućnost dodjele sredstava imali su i korisnici koji su do 1.8.2020. godine isplatili dividendu/dobit. Ovako utvrđeni opći uvjeti za dodjelu financijske potpore i kriteriji nisu u potpunosti osigurali da se financijska pomoć usmjeri na subjekte koji su bili najviše pogođeni nastalom krizom", zaključili su revizori.

Husein Rošić (SDA), predsjednik Odbora za finansije i budžet Predstavničkog doma FBiH, za "Nezavisne novine" ističe da se parlament jako malo bavi revizorskim izvještajima te da je Odbor za reviziju Parlamenta FBiH počeo raditi prije dva mjeseca i nisu tretirali još ove izvještaje.

"Kada je u pitanju plaćanje kamata na neiskorištena sredstva, kao Odbor smo nekoliko puta upozoravali da Vlada FBiH ne može planirati projekte koji nemaju kompletnu dokumentaciju i koji nisu zaživjeli, jer se plaćaju velike kamate, međutim ostala je ta praksa i politički dogovor da se da nekome bez obzira na to što nema kompletnu dokumentaciju. Očekujem da će Odbor ponovo ponuditi izvještaj Parlamentu i da ćemo konačno raspravljati o tome i pozvati na odgovornost", rekao je Rošić, dodavši da će izvještaj o budžetu FBiH doći pred Odbor za finansije i ekonomiju Predstavničkog doma FBiH i da će sigurno dati smjernice, jer se isto ponavlja iz godine u godinu.

Zdenka Džambas (HDZ BiH), delegat u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne novine" kaže da bi Parlament mogao više da se bavi time kako se troši javni novac te da bi nekim budžetskim korisnicima trebalo da se bavi i neko od tužilaštava.

"Njima dođu ovi izvještaji kao i nama, a gdje ih oni drže i šta rade s njima, ne znam", kaže Džambasova.